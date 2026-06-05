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Arı sütündeki sır ortaya çıktı! Kaliteyi belirleyen faktör açıklandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi iş birliğinde yürütülen bilimsel araştırma, arı sütü kalitesini etkileyen önemli faktörleri ortaya koydu.

Arı sütündeki sır ortaya çıktı! Kaliteyi belirleyen faktör açıklandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semiramis Karlıdağ yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, farklı endüstriyel şekerlerle beslenen arı kolonilerinin arı sütü üretimi ve içerikleri incelendi.

İnönü Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi'nin de katkı sunduğu çalışmada, Doğanşehir ile Battalgazi ilçelerinde elde edilen veriler karşılaştırıldı.

Arı sütündeki sır ortaya çıktı! Kaliteyi belirleyen faktör açıklandı 1

ARI SÜTÜ KALİTESİNE ETKİ EDEN UNSURLAR ARAŞTIRILDI

Araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Semiramis Karlıdağ, arı sütünün kolonilerde 5-15 günlük genç işçi arılar tarafından salgılandığını belirterek, ana arı ve larvaların beslenmesinde kullanılan bu ürünün insan sağlığı açısından da önemli bir fonksiyonel gıda olduğunu söyledi. Merkez olarak multidisipliner çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Karlıdağ, farklı üniversitelerle iş birliği içerisinde arı yetiştiriciliği, arı ürünleri üretimi ve analizine yönelik araştırmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Arı sütündeki sır ortaya çıktı! Kaliteyi belirleyen faktör açıklandı 2

DOĞANŞEHİR VE BATTALGAZİ'DE KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Karlıdağ, proje kapsamında üç farklı endüstriyel şeker ve bir kontrol grubu kullanıldığını belirterek, "Bu projemizde farklı endüstriyel şekerlerle kolonilerimizi besleyerek farklı lokasyonlarda acaba arı sütü üretimi miktarı ve içeriğine ne gibi bir etkisi olur, onu araştırdık" dedi.

Arı sütü içeriğini etkileyen birçok faktör bulunduğunu vurgulayan Karlıdağ, arı ırkı, bölgesel farklılıklar, transfer edilen larvaların yaşı ve transfer işlemini yapan kişinin tecrübesinin bu faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

FLORA VE ŞEKER TÜRÜ KALİTEYİ ETKİLİYOR

Araştırma sonucunda floranın arı sütü içeriği üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirten Karlıdağ, lokasyonlara bağlı olarak arı sütü bileşiminde belirgin değişiklikler gözlemlediklerini söyledi.

Verilen şeker türüne göre de farklı sonuçlar elde ettiklerini aktaran Karlıdağ, "Özellikle Doğanşehir grubunda glikoz verdiğimiz kolonilerimizde arı sütü kalitesinin 10-HDA bakımından daha yüksek olduğunu gözlemledik. Fenolik bileşikler açısından yine şeker içerikleri açısından bu bölgeden elde ettiğimiz verilerde daha olumlu sonuçlar elde etmiş olduk" dedi.

Çalışmanın, bitki çeşitliliği, flora yapısı ve coğrafi şartların sütün kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koyduğunu ifade eden Karlıdağ, arıcılar tarafından kullanılan besleme yöntemlerinin de arı sütü içeriğinde önemli değişikliklere neden olduğunu belirtti.

Arı sütündeki sır ortaya çıktı! Kaliteyi belirleyen faktör açıklandı 3

ARICILARA YOL GÖSTERECEK SONUÇLAR

Farklı bölgelerde yapılacak çalışmaların farklı sonuçlar verebileceğini dile getiren Karlıdağ, araştırmada glikozla beslenen kolonilerden elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu belirterek, "Verilen şeker açısından bizim glikoz grubunda elde ettiğimiz diğer gruplara göre üstünlük belki arıcılarımıza arı sütü üretimi konusunda bir yol gösterici, belirteç olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
arı sütü Malatya
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