Arif Verimli: 'Çok konuşan çok bilen değildir'

atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıldır danışmanlık yapan Prof. Dr. Arif Verimli geçen ay "Kırgınlığım var" diyerek programdan ayrılmıştı. Programda yer alan diğer danışman Şevki Sözen'e kırıldığı iddia edilen Arif Verimli bu iddiayı doğrulamıştı.

"BİR SANİYESİNİ KAÇIRMADAN İZLERİM"

Verimli bugün, sosyal medya fenomeni Pucca'nın bu ayrılıkla ilgili Twitter paylaşımına yanıt verdi. Pucca; "Müge Anlı ve Arif Hoca küsmesi bütün ayrıntılarıyla; gizli kamera görüntüleriyle toplam 4 saat’ diye video olsa, bak samimiyim, yemin ederim bir saniyesini kaçırmadan izlerim. Öyle boş bir hayat düşün işte.." yazdı.

Prof. Dr. Arif Verimli ise Pucca'nın esprili paylaşımına cevap olarak "Ben kimseye küsmem ama dönmem de gidince.. İnanın ayrılığımın gizli, kapaklı bir hikayesi yok. Çok net şekilde açıkladım. Mesleki etik değerlere, deontolojik sınırlara müdahale edilirse hiçbir yerde durmam. Çok konuşan çok bilen değildir. Sevgilerle.." ifadelerini kullandı.



