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Arıza dizisi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da Haşmet ve Burak savaşı: Bugün hesap günü

17.03.2021 22:19 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Ersoylu'nun Haşmet Ağa'nın evine baskın düzenlediği tanıtımda neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor. Ali Rıza, babasının aradığını annesine söylerken, duyduğu gerçek karşısında Rukiye Hanım şoke oluyor. Haşmet'in karşısına çıkan Burak'ın "Bugün hesap günü. Benden kurtuluşun yok. Cenazene hazır olmana sevindim" sözleri gerilimi giderek artırırken, ikilinin hesaplaşacağı anlar heyecanla bekleniyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 21 Mart Pazar akşamı 27. yeni bölümüyle ekranda olacak.

Arıza (1)

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşi Mert'in ve Haşmet Ağa'nın uğradıkları saldırıdan sonra Ali Rıza, intikam yemini etti. Burak, Murat, Mithat ve Balaban'a karşı harekete geçen Ali Rıza, başlattığı savaşta yanında güvenebileceği bir yoldaş olmasını istedi. Orduda görev yaptığı sırada silah arkadaşı olan Aslan'ı arayan Ali Rıza, gireceği savaşta onu yanında görmek istediğini söyledi. Aslan ise vazifesini bir kenara bırakarak Ali Rıza için İstanbul'a döndü.

Arıza (2)

İkili Ali Rıza'nın intikamı için operasyona başladı. Burak, Murat, Mithat ve Balaban'ın oluşturduğu ittifak, konsorsiyumun İhtiyar tarafından dağıtılmasından sonra alttaki diğer patronları bir araya toplamak için bir toplantı düzenledi. Ali Rıza ve Aslan, oteldeki bu toplantıya baskın düzenledi.

Arıza (4)

Yapılan baskında Ersoylu kardeşler vuruldu. Ali Rıza ve Aslan'ın oteldeki toplantıya yaptığı baskında büyük zarar gören Burak, Murat, Mithat ve Balaban, intikam için yeni bir tuzak planladılar. Bir otoparkta sıkıştırdıkları Ali Rıza'yı avlayacaklarını zanneden Murat ve Balaban, Ali Rıza'nın planı önceden öğrenmesiyle amacına ulaşamadılar. Finalde Balaban ile karşılaşan Ali Rıza, mermisi bittiği için onu elinden kaçırırken, tam o anlarda gelen sürpriz bir telefon Ali Rıza'yı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Telefondaki kişi Ali Rıza'nın babasıydı.

Arıza (5)

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Show TV Ayça Ayşin Turan Tolga Sarıtaş
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