Arıza dizisi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da Haşmet ve Burak savaşı: Bugün hesap günü

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 21 Mart Pazar akşamı 27. yeni bölümüyle ekranda olacak.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşi Mert'in ve Haşmet Ağa'nın uğradıkları saldırıdan sonra Ali Rıza, intikam yemini etti. Burak, Murat, Mithat ve Balaban'a karşı harekete geçen Ali Rıza, başlattığı savaşta yanında güvenebileceği bir yoldaş olmasını istedi. Orduda görev yaptığı sırada silah arkadaşı olan Aslan'ı arayan Ali Rıza, gireceği savaşta onu yanında görmek istediğini söyledi. Aslan ise vazifesini bir kenara bırakarak Ali Rıza için İstanbul'a döndü.

İkili Ali Rıza'nın intikamı için operasyona başladı. Burak, Murat, Mithat ve Balaban'ın oluşturduğu ittifak, konsorsiyumun İhtiyar tarafından dağıtılmasından sonra alttaki diğer patronları bir araya toplamak için bir toplantı düzenledi. Ali Rıza ve Aslan, oteldeki bu toplantıya baskın düzenledi.

Yapılan baskında Ersoylu kardeşler vuruldu. Ali Rıza ve Aslan'ın oteldeki toplantıya yaptığı baskında büyük zarar gören Burak, Murat, Mithat ve Balaban, intikam için yeni bir tuzak planladılar. Bir otoparkta sıkıştırdıkları Ali Rıza'yı avlayacaklarını zanneden Murat ve Balaban, Ali Rıza'nın planı önceden öğrenmesiyle amacına ulaşamadılar. Finalde Balaban ile karşılaşan Ali Rıza, mermisi bittiği için onu elinden kaçırırken, tam o anlarda gelen sürpriz bir telefon Ali Rıza'yı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Telefondaki kişi Ali Rıza'nın babasıydı.