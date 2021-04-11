Arıza dizisi final fragmanı yayınlandı! Arıza yeni bölüm fragmanı izle l Ali Rıza ve Burak birbirlerini vurup ölüyor mu?

Her Pazar saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanan sevilen dizi Arıza, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Dizi bugün 30. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. Yayınlanan son bölümde Ali Rıza babasından kalan defterde sözü geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşmüştü. Peki Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Arıza dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (29. BÖLÜM)

Arıza'nın 29. bölümünde; Ali Rıza, Balaban’dan intikamını almış, artık sıra Burak’a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar’dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, diğer yandan da Ali Rıza ve Haşmet’in işini bitirmek için planlar yapmaktadır. Halide’yi babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakacaktır. Ali Rıza ve Haşmet ise Burak’ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza babasından kalan defterde sözü geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşecektir fakat çok uzaklarda aramasına gerek yoktur. Çünkü 7 numara Ali Rıza’ya yabancı biri değildir.

ARIZA DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Arıza dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.