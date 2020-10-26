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Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan'dan sürpriz şarkı

26.10.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Yapımına O3 Medya’nın imza attığı başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Show TV dizisi Arıza’nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Halide karakteri bir sürpriz yaptı.

Yapımına O3 Medya’nın imza attığı başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Show TV dizisi Arıza’nın dün akşam ekrana gelen bölümünde izleyici bir sürpriz bekliyordu. Doktorluk kariyerini seçen ancak müzikten de bir türlü kopamayan Halide, sevdiği bir parçayı seslendirmek için sahneye çıktı.

Arıza’nın yayınlanan yeni bölümünde ekrana gelen bu sahneler için Halide’yi canlandıran oyuncu Ayça Ayşin Turan stüdyoya girdi. Ayça Ayşin Turan, Fikri Karayel imzalı Yol adlı parçayı “Arıza” için seslendirdi.

Arıza'nın yeni bölümü 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek.

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