Arjantin'de 9 yaşındaki çocuktan kurusıkı silahla soygun girişimi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in Moreno şehrinde 9 yaşındaki bir çocuk kuyumcu dükkanı soymaya çalıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 9 yaşındaki bir çocuğun kuyumcu dükkanına girdiği, ardından cebinden kurusıkı silahını çıkararak dükkan sahibine doğrulttuğu görülüyor. Dükkan sahibi ise silahın kurusıkı olduğunu görünce küçük çocuğu dışarı çıkarıyor. Çocuğun 28 yaşındaki annesi silahın sahte olduğunu söylerken, 6 çocuğu yalnız başına büyüttüğünü belirtti.
Polise durumu aktaran kuyumcu daha önce de tehdit edildiğini belirtti. Polis, çocuğun ceza alamayacak kadar küçük olduğu için olayın arkasında bir yetişkin olup olmadığı araştırılıyor.
(İHA)
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