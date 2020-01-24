Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son haliyle olay oldu

Arka Sıradakiler'in Oktay'ını görenler tanımakta zorluk çekiyor. Bülent Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisinde 2007-2012 yılları arasında kesintisiz olarak rol aldı. Hatta aynı karakterle 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde de yüzünü gösterdi. Ancak bu projeden sonra 3 yıllık bir aranın ardından 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizide tekrar karşımıza çıktı.

Arka Sıradakiler dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken 45 yaşındaki oyuncu Bülent Çetinaslan, dizisini final yapmasını ardından kayıplara karışmıştı. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Bülent Çetinaslan'ın Instagram hesabını takip edenler şaşırıyor. Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra mankenlik ve fotomodellik yapmaya da devam ediyor. Başarılı oyuncu aynı zamanda müzikle de ilgileniyor.

Bülent Çetinaslan saç rengiyle sosyal medyada dikkat çekiyor. Saçlarını sarı yapan ve imajıyla beğeni toplayan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını habersiz bırakmıyor.

