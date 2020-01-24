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Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son haliyle olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı bir döneme damga vurmuştu. Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son haliyle olay oldu

Arka Sıradakiler'in Oktay'ını görenler tanımakta zorluk çekiyor. Bülent Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisinde 2007-2012 yılları arasında kesintisiz olarak rol aldı. Hatta aynı karakterle 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde de yüzünü gösterdi. Ancak bu projeden sonra 3 yıllık bir aranın ardından 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizide tekrar karşımıza çıktı.

Arka Sıradakiler dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken 45 yaşındaki oyuncu Bülent Çetinaslan, dizisini final yapmasını ardından kayıplara karışmıştı. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Bülent Çetinaslan'ın Instagram hesabını takip edenler şaşırıyor. Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

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Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra mankenlik ve fotomodellik yapmaya da devam ediyor. Başarılı oyuncu aynı zamanda müzikle de ilgileniyor.

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Bülent Çetinaslan saç rengiyle sosyal medyada dikkat çekiyor. Saçlarını sarı yapan ve imajıyla beğeni toplayan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını habersiz bırakmıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok lazım sanki gereksiz insan
NEYE SASIRMISLAR BEN BİSEY ANLAMADIM,SAKAL BIRAKMIS ONA MI?
artık bu dijitaller sayesinde önüne gelen sanatçı artist oluyor..boşyere bazılarıda şarkı yarışmalarında kendini göstermeye çalışmasın..televizyon bitti artık..şurda en fazla 5 yıl sonra o televizyonda izlediğimiz ani artist olanlarımı dersin tek bir hareketle sözde fenomen olanlarımı dersin yoksa tekbir şarkıyla sözde sanatçılarımı dersin...yoksa youtıbırmıdır nedir onlarımı dersin dışarda çöpleri karıştırırken görürseniz şaşırmayın...bakın idda ediyorum sadece 5 yıl sonra...çoğu sağda solda bir lokmaya muhtaç olacak..
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