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Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı! Mesut çetenin eline düşüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2018 02:15 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 489. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında, Rıza Baba ve ekibi çok büyük bir suç çetesinin peşine düşmüştür. Mesut, kötü adamların eline düştüğünde işler değişiyor! Selin'in tayin olayları olmasaydı Mesut'un aklındaki plan ortaya çıkıyor! Arka Sokaklar'ın 5 Ekim Cuma ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Mesut kendisini rehin tuttuğu çetenin elinden nasıl kurtulacak?

Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı! Mesut çetenin eline düşüyor!

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde tayin konusu hakkında Mesut’un bilmedikleri vardı. Mesut gerçekleri öğrenince ortalık bir anda karıştı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
28 Eylül 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 488. bölümünde Selin'in tayini netleşiyor! Selin'in haberi olmadan tayin emri gelmesi ortalığı karıştırıyor. Rıza Baba, Mesut ve diğer ekip arkadaşları onu bu tayin olayı yüzünden dışlıyor. Selin, çaresizce suçun kendisinde olmadığını anlatmaya çalışıyor. Mesut bile onu anlamadan kesin hüküm veriyor. Mesut'un da karıştığı bir olay yüzünden Selin kesin bir karar veriyor. Ekip, uyuşturucu bağımlısı bir genç yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor. Annesini darp ettikten sonra ortalıktan kaybolan genci bulmak zor oluyor. Bu sırada ona uyuşturucu temin eden kişiler ile annesi arasında yaşananlar yüzünden genç için ölüm emri çıkıyor. Ekip, genci yaralı olarak kurtardıktan sonra şebekenin üzerine gidiyor.

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