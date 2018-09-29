Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı! Mesut çetenin eline düşüyor!

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde tayin konusu hakkında Mesut’un bilmedikleri vardı. Mesut gerçekleri öğrenince ortalık bir anda karıştı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Eylül 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 488. bölümünde Selin'in tayini netleşiyor! Selin'in haberi olmadan tayin emri gelmesi ortalığı karıştırıyor. Rıza Baba, Mesut ve diğer ekip arkadaşları onu bu tayin olayı yüzünden dışlıyor. Selin, çaresizce suçun kendisinde olmadığını anlatmaya çalışıyor. Mesut bile onu anlamadan kesin hüküm veriyor. Mesut'un da karıştığı bir olay yüzünden Selin kesin bir karar veriyor. Ekip, uyuşturucu bağımlısı bir genç yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor. Annesini darp ettikten sonra ortalıktan kaybolan genci bulmak zor oluyor. Bu sırada ona uyuşturucu temin eden kişiler ile annesi arasında yaşananlar yüzünden genç için ölüm emri çıkıyor. Ekip, genci yaralı olarak kurtardıktan sonra şebekenin üzerine gidiyor.

