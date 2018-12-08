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Arka Sokaklar 500. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'dan 500. bölüm sürprizi!

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2018 01:13 | Son Güncelleme

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar'ın 500. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 2006 yılında ekrana gelmeye başlayan Arka Sokaklar dizisinin 500. bölümünde sürprizler yaşanacak. Arka Sokaklar 500. bölüme özel fragmanında aldıkları bir ihbarla restorana operasyon yapan ekip üyeleri masanın başında Rıza Baba'yı görünce şoke oluyorlar. Rıza Baba ve ekip üyeleri uzun zaman sonra eğlenceli bir akşam yaşıyorlar. Arka Sokaklar 500. bölümü 21 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak.

Arka Sokaklar 500. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'dan 500. bölüm sürprizi!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
7 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 498. yeni bölümünde ekip, yaşadığını öğrendikleri Zeyno'ya ulaşabilmek için bir delil buluyor!

Zeyno'nun hala kayıp olması sinirleri germeye başlıyor. Özellikle Pınar bu durumdan kötü etkileniyor. Suçu kendisinde bulan Pınar, ekibin getirdiği "Zeyno yaşıyor" haberini umursamadan canına kıymaya kalkıyor. İlkinde Ali onu engellese de yaşadığı ağır travmadan dolayı ikinci kez intihar ediyor.

Rıza Baba, üstüne atılan suçlardan aklanıyor ve hapise girmekten kurutuluyor. Fakat, emekli olma kararı alarak ekibini üzüyor.

ARKA SOKAKLAR 498. SON BÖLÜM ÖZETİ
Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.

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