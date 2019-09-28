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Arka Sokaklar 525. yeni bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'n oğlu YouTuber oldu! Arka Sokaklar 524. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2019 02:27 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 524. son bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin, YouTuber oldu.Tekin, Youtube'a koyduğu bir video ile Çoban Ailesini onurlandırdı. Son bölümün ardından Arka Sokaklar'ın 525. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, Savcı Ceyda, Engin Müdürü gözaltına alıyor. İşte Arka Sokaklar 525. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'ın 524. son bölümü 27 Eylül Cuma akşamı yayınlandı. Arka Sokaklar son bölümde, Jennifer, Tekin'i cesaretlendirerek Youtube'a video çekmesini söyler. Tekin'in kafasına da yatar bu olay. Jennifer ile birlikte başlarlar ailesini anlatan bir video hazırlamaya. Videoda ailesini öven cümleler vardır.

Youtube'a koyduğunda büyük ilgi görür. Tıklanması her dakika yükselir. Evde bayram havası estiği sırada Hüsnü gelir. Tekin'in Youtube'a koyduğu videonun yarattığı etkinin sevinçleri olduğunu söylerler. Yine nasıl bir saçma olayla karşılaşacağını bilmeyen Hüsnü ise, bu duruma temkinli yaklaşır. Videoyu izledikten sonra gözleri dolan Hüsnü oğlu Tekin'e sarılır ve onu ilk kez tebrik eder. Tekin de böylelikle ilk kez Hüsnü'nün gazabına uğramaz.

ARKA SOKAKLAR 525. BÖLÜM FRAGMANI! ENGİN MÜDÜR GÖZALTINA ALINIYOR

Arka Sokaklar'ın 525. yeni bölümünde, Salih'in ölümü ekibi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Savcı Ceyda bu olayda Engin Müdürü suçluyor ve peşini bırakmıyor. Ekip ile Engin Müdürün iş ilişkisini bozabilmek ve suç örgütü olduğunu düşündüğü RIza Babanın ekibinden ayırabilmek için harekete geçiyor. Tutuklu birisini öldürmek suçundan Engin Müdürü ekibin önünde gözaltına alıyor. Ekip şaşkın bir halde olan biteni izlemekle kalıyor. Er geç gerçeklerin ortaya çıkacağını bildikleri için Engin Müdür ekibin gözaltı kararına karışmaması için elinden geleni yapıyor.

Bu arada Engin Müdür ve Mesut için ölüm kararı alınıyor. Salih'in ölümüyle uyuşturucu şebekesine darbe vuran ikili örgütün hedefine giriyor. Salih'i hastanede öldürmeyi başaran şebekenin adamı Engin Müdür ve Mesut Komiserin peşine düşüyor.

Hüsnü, Jennifer'in annesinin Türkiye'ye gelmesinden dolayı şaşkındır. Boğulacak derecede duyduğu büyük haber ise, onu ve Çoban Ailesine şok yaşatır. Tekin ve Jennifer evlilik kararı almışlardır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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