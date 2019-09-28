Arka Sokaklar 525. yeni bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'n oğlu YouTuber oldu! Arka Sokaklar 524. son bölüm izle

Kanal D'de 14. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'ın 524. son bölümü 27 Eylül Cuma akşamı yayınlandı. Arka Sokaklar son bölümde, Jennifer, Tekin'i cesaretlendirerek Youtube'a video çekmesini söyler. Tekin'in kafasına da yatar bu olay. Jennifer ile birlikte başlarlar ailesini anlatan bir video hazırlamaya. Videoda ailesini öven cümleler vardır.

Youtube'a koyduğunda büyük ilgi görür. Tıklanması her dakika yükselir. Evde bayram havası estiği sırada Hüsnü gelir. Tekin'in Youtube'a koyduğu videonun yarattığı etkinin sevinçleri olduğunu söylerler. Yine nasıl bir saçma olayla karşılaşacağını bilmeyen Hüsnü ise, bu duruma temkinli yaklaşır. Videoyu izledikten sonra gözleri dolan Hüsnü oğlu Tekin'e sarılır ve onu ilk kez tebrik eder. Tekin de böylelikle ilk kez Hüsnü'nün gazabına uğramaz.

ARKA SOKAKLAR 525. BÖLÜM FRAGMANI! ENGİN MÜDÜR GÖZALTINA ALINIYOR

Arka Sokaklar'ın 525. yeni bölümünde, Salih'in ölümü ekibi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Savcı Ceyda bu olayda Engin Müdürü suçluyor ve peşini bırakmıyor. Ekip ile Engin Müdürün iş ilişkisini bozabilmek ve suç örgütü olduğunu düşündüğü RIza Babanın ekibinden ayırabilmek için harekete geçiyor. Tutuklu birisini öldürmek suçundan Engin Müdürü ekibin önünde gözaltına alıyor. Ekip şaşkın bir halde olan biteni izlemekle kalıyor. Er geç gerçeklerin ortaya çıkacağını bildikleri için Engin Müdür ekibin gözaltı kararına karışmaması için elinden geleni yapıyor.