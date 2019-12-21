Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e şok saldırı! Arka Sokaklar 536. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'ın 27 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 537. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kanal D'de 14. sezonuyla ekranda olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Zeliş'in kabusu olan Kurye'nin adli tıp kurumunun bilgisayararını hackleyerek kendisini öldü göstermeyi başardığı ortaya çıkıyor.

Zeliş ise, Kurye'nin öldüğünü düşünerek normal hayatına devam ediyor. Karşısında kanlı canlı Kurye'yi görünce büyük şok yaşıyor. Tekrar onun eline düşüyor.

Bahar, savcılık kararıyla gözaltına alınıyor. Başta Bahar olmak üzere tüm ekip bu kararı şaşkınlıkla karşılıyor. Eskort Dilek'in savcılığa verdiği ifade Hakan'ın başını yakmaya yetiyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 27 Aralık Cuma 20.00'da Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR 536. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 536. son bölümünde ekip, Kurye'nin rehin tuttuğu Zeliş'i kurtarmaya çalıştı.

Kurye yavaş yavaş köşeye sıkışıyor. Ekibin operasyonları ile sokaklardaki hükmünü kaybeden Kurye bir numaralı adamı Bülent ile de anlaşmazlık içine giriyor. Bülent'e artık ihtiyacı olmadığını görüyor ve onu vuruyor. Bu anlara da Zeliş tanık oluyor. Zeliş, Kurye'den kaçmak için kendisini odaya kilitliyor ve babası Hüsnü'yü arıyor. Hüsnü ve ekip Zeliş'in kaldığı zor durum yüzünden elleri kolları bağlı olarak çaresizce çırpınıyor. Kurye'nin, Zeliş'e zarar vermeden kurtarılması için plan yapan ekip beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

Hakan, eskort Dilek ile yaşadığı ilişki yüzünden açığa alınıyor. Ekibin kendisine yüz çevirdiğini düşünen Hakan yalnız hayatına geri dönüyor. Evine giden ekip onun kötü hayatına şahit oluyorlar.

Mesut, Selin'in Dr. Mehmet ile olan yakınlığından dolayı kıskançlık triplerine giriyor. Bu davranışları Selin'in kendisinden uzaklaşmasına neden oluyor.



