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Arka Sokaklar 552. yeni bölümde Hüsnü Çoban koronavirüse yakalanıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 13.05.2020 23:42 | Son Güncelleme

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde koronavirus (Covid-19) salgınında yaşananlar yer alacak. Dizinin yeni bölümünde Hüsnü Çoban koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılıyor.

Arka Sokaklar 552. yeni bölümde Hüsnü Çoban koronavirüse yakalanıyor!

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm çekimleri koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Bir çok dizinin aksine her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelen Arka Sokaklar'da bu hafta haberlere de konu olan olaylar ele alınacak.

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Cuma günü 552’nci bölümüyle ekrana gelecek Arka Sokaklar’da, sağlık personeli olduğu için ev sahibi tarafından istenmeyen bir hemşirenin yaşadıkları, halkın sağlığı için hayatlarını tehlikeye atan sağlık personeline yapılan saldırılar ve Covid şüphesiyle hastaneye Hüsnü Çoban’ın hikayesine değinilecek.

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