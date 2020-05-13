Arka Sokaklar 552. yeni bölümde Hüsnü Çoban koronavirüse yakalanıyor!

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm çekimleri koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Bir çok dizinin aksine her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelen Arka Sokaklar'da bu hafta haberlere de konu olan olaylar ele alınacak.

Cuma günü 552’nci bölümüyle ekrana gelecek Arka Sokaklar’da, sağlık personeli olduğu için ev sahibi tarafından istenmeyen bir hemşirenin yaşadıkları, halkın sağlığı için hayatlarını tehlikeye atan sağlık personeline yapılan saldırılar ve Covid şüphesiyle hastaneye Hüsnü Çoban’ın hikayesine değinilecek.



