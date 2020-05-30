Arka Sokaklar 554. son bölüm izle! Koronayı yenen Hüsnü Çoban böyle geri döndü! Arka Sokaklar 555. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 554. yeni bölümü 29 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde koronavirüsü yenmeyi başaran Hüsnü Çoban sahalara geri döndü. Kılık değiştiren Hüsnü, çapkın bir zengin rolüyle çetenin içine girdi. Hüsnü twerk yapıp dans edince ortaya çok komik anlar çıktı. Arka Sokaklar'ın 5 Haziran Cuma ekrana gelecek olan 555. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, korona salgınını fırsata çeviren bir çetenin peşine düşüyor. Nazlı’ya tecavüz eden Kudret yakın zamanda hapishaneden çıkmıştır. Rasim para karşılığı kardeşi Nazlı’yı, Kudret’e satar. Kudret, Nazlı’yı evlenmek için zorlar. Hatta uyuşturucu ilaçlar vererek genç kızın bilincini yitirmesine sebep olur. Selin, Nazlı’yı kurtarmak için her yolu deneyecektir; ama, izine bir türlü ulaşamaz. Selin çaresiz bir durumdadır. Mesut da ona yardım etmek için elinden geleni yapacaktır.

Pınar, öğrencileriyle online ders yapar. Ders esnasında bir anormallik olur ve Damla isimli öğrencinin evinde sesler yükselir. Anne Betül’ün hapisten çıkan kocası eve gelip Damla’yı kaçırmıştır. Anne perişan haldedir. Pınar, Ali’ye haber verir ve Damla’yı bulmak için hummalı bir çalışma başlar.