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Arka Sokaklar 554. son bölüm izle! Koronayı yenen Hüsnü Çoban böyle geri döndü! Arka Sokaklar 555. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2020 02:34 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 554. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Rıza Baba ve ekibi, koronavirüsü fırsata çeviren bir çetenin peşine düştü. Koronavirüsü yendikten sonra ekibe geri dönen Hüsnü Çoban ise çapkın bir zengin kılığına girerek çetenin içine sızdı. Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 555. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Nazike yasak günlerinde parkta yoga yaparken polise yakalanıyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 554. yeni bölümü 29 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde koronavirüsü yenmeyi başaran Hüsnü Çoban sahalara geri döndü. Kılık değiştiren Hüsnü, çapkın bir zengin rolüyle çetenin içine girdi. Hüsnü twerk yapıp dans edince ortaya çok komik anlar çıktı. Arka Sokaklar'ın 5 Haziran Cuma ekrana gelecek olan 555. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, korona salgınını fırsata çeviren bir çetenin peşine düşüyor. Nazlı’ya tecavüz eden Kudret yakın zamanda hapishaneden çıkmıştır. Rasim para karşılığı kardeşi Nazlı’yı, Kudret’e satar. Kudret, Nazlı’yı evlenmek için zorlar. Hatta uyuşturucu ilaçlar vererek genç kızın bilincini yitirmesine sebep olur. Selin, Nazlı’yı kurtarmak için her yolu deneyecektir; ama, izine bir türlü ulaşamaz. Selin çaresiz bir durumdadır. Mesut da ona yardım etmek için elinden geleni yapacaktır.

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Pınar, öğrencileriyle online ders yapar. Ders esnasında bir anormallik olur ve Damla isimli öğrencinin evinde sesler yükselir. Anne Betül’ün hapisten çıkan kocası eve gelip Damla’yı kaçırmıştır. Anne perişan haldedir. Pınar, Ali’ye haber verir ve Damla’yı bulmak için hummalı bir çalışma başlar.

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Dolandırıcı Erdi, şimdi de sahte kolonya işine girmiştir. Kolonyalar, Hüsnü’nün mahallesindeki bakkala kadar gelmiştir. Nazike kolonyayı bol miktarda kullanır ve hastanelik olur. Bu işin arkasından da Erdi’nin çıkması artık kabak tadı vermeye başlamıştır.

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Bülent isimli kişinin kurduğu ufak çaplı çete, korona dolayısıyla kapatılan boş barlara gelir ve içki stoklarını patlatırlar. Aynı esnada mekana dansçı çağırarak eğlence ortamı yaratırlar. Çağlar isimli bar sahibi durumdan haberdar olur ve mekana girenleri bulmak için bara gelir. Ancak dayak yer ve arabası çalınır. Ekip dansçı kızlardan Sıla’yı takip ederek Bülent ve ekibini yakalamaya çalışır. Sıla’yla ilgilenme görevi Cemal’e verilir ancak Ezgi bu durumdan rahatsızdır. Operasyondan kalan içkilerin bir kısmı Hakan’ın arabasında kalmıştır. Bahar da, Hakan’la beraberdir. Hakan evde film izleyecektir ve Bahar’ı da davet eder. Sabah uyandıklarında kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde bulurlar.

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