ARKA SOKAKLAR 648. BÖLÜM İZLE! Arka Sokaklar ne zaman başladı, bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 648. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 648. bölüm ekranı
Arka Sokaklar ne zaman başladı ekranı sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi ilk olarak 2006 yılında yayınlanmaya başladı. Bir yıl ara veren dizi eylül ayında 18. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor.
Efe'nin durumu tüm aileyi derinden üzmektedir. Bundan sonra Efe için tek bir umut ışığı vardır. O da organ nakli. Holding sahibi Asude'nin oğlu Baybars bir kazaya karışır. Asude, küçük bir kız çocuğunun hayatına mal olacak kazayı örtbas etmek için elinden geleni yapar. Sadullah mülteciler üzerinden Avrupalı zenginlere insan avı düzenlemektedir. Emre de bu avın bir kurbanı olur.
İnsan avcılarının elinden zor kurtulan Emre'yi Cansu'nun ilgisi iyileştirecektir. Milli voleybolcu Merve kazandığı başarılarla herkesin gözbebeği olmuştur. Ama takıntılı biri bu başarıya gölge düşürmek ister. Aylin'in eski sevgilisi Serdar aniden çıkagelir. Serdar'ın gelişiyle dengeler değişecektir. Metin bağımlılık merkezinden taburcu olur. Ama Sadullah onu rahat bırakmayacaktır.
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Bir Derdim Var
02:45 Aşk ve Umut
03:45 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken