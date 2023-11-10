ARKA SOKAKLAR 648. BÖLÜM İZLE! Arka Sokaklar ne zaman başladı, bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 648. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 648. bölüm ekranı

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLADI, BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar ne zaman başladı ekranı sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi ilk olarak 2006 yılında yayınlanmaya başladı. Bir yıl ara veren dizi eylül ayında 18. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Efe'nin durumu tüm aileyi derinden üzmektedir. Bundan sonra Efe için tek bir umut ışığı vardır. O da organ nakli. Holding sahibi Asude'nin oğlu Baybars bir kazaya karışır. Asude, küçük bir kız çocuğunun hayatına mal olacak kazayı örtbas etmek için elinden geleni yapar. Sadullah mülteciler üzerinden Avrupalı zenginlere insan avı düzenlemektedir. Emre de bu avın bir kurbanı olur.

ARKA SOKAKLAR 648. BÖLÜM İZLE!

İnsan avcılarının elinden zor kurtulan Emre'yi Cansu'nun ilgisi iyileştirecektir. Milli voleybolcu Merve kazandığı başarılarla herkesin gözbebeği olmuştur. Ama takıntılı biri bu başarıya gölge düşürmek ister. Aylin'in eski sevgilisi Serdar aniden çıkagelir. Serdar'ın gelişiyle dengeler değişecektir. Metin bağımlılık merkezinden taburcu olur. Ama Sadullah onu rahat bırakmayacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Bir Derdim Var

02:45 Aşk ve Umut

03:45 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken







