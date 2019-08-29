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Arka Sokaklar'a hangi oyuncular katıldı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 29.08.2019 22:15 | Son Güncelleme

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan "Arka Sokaklar", 14’üncü sezonuyla izleyicisine 'merhaba' diyor. Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu daha katıldı. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? İşte yeni sezondan ilk fragman.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

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Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

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Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. sezon ve 522’nci bölümü ile Eylül’de Kanal D’de.

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