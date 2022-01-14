Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. İzleyiciler, geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen dizi için ''Arka Sokaklar bu akşam var mı?'' ve ''Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar, bu akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yer alacak. Dizi, 610. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

14 OCAK CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar (Yeni bölüm)

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

03:00 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)

04:15 Küçük Ağa

