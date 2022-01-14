Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. İzleyiciler, geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen dizi için ''Arka Sokaklar bu akşam var mı?'' ve ''Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor.
Arka Sokaklar, bu akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yer alacak. Dizi, 610. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar (Yeni bölüm)
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
03:00 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)
04:15 Küçük Ağa
Okuyucu Yorumları 0 yorum