MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

14.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz hafta, yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemişti. Dizinin yeni bölümünün, ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. İzleyiciler, geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen dizi için ''Arka Sokaklar bu akşam var mı?'' ve ''Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar, bu akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yer alacak. Dizi, 610. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

14 OCAK CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar (Yeni bölüm)
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
03:00 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)
04:15 Küçük Ağa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Şiddet itirafı! "Tartışırken yumurta fırlattı"Şiddet itirafı! "Tartışırken yumurta fırlattı"
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.