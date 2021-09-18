Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban ve Esra evleniyor! Arka Sokaklar 596. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar dizisi 17 Eylül Cuma akaşamı 595. yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. 16. sezonunda da ekranlarda olan dizinin son bölümünde Hüsnü Çoban'ın sürpriz evlilik kararı herkesi şaşırttı. Hüsnü ve Esra, evliliğe giden ilk adımı attı.

HÜSNÜ ÇOBAN'DAN ŞAŞIRTAN EVLİLİK KARARI

Sevinçli bir telaş içinde olan Hüsnü bu sevincini ilk olarak Selin ve Mesut ile paylaştı. Fakat, beklemediği bir tavır gördü. Onlara kız istemeye gideceklerini söyleyince Selin ve Mesut gülme krizine girdi. Bu yaşta kız isteme olmayacağını söyleyerek Hüsnü'yü ciddiye almadılar. Kız isteme günü ise, Hüsnü'nün yanında ekipten sadece Arda vardı.

Esra'nın babası da bu merasimi fazla bulduğunu ve gönlünün ikisinin de mutluluğunda olduğunu söyledi. Hüsnü ve Esra çok mutlu oldu. Böylelikle evliliğe ilk adım atılmış oldu.

