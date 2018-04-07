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Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in oğlu Tekin katil mi oldu?

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 07.04.2018 02:51 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 6 Nisan Cuma yayınlanan 476. bölümünde şok bir gelişme yaşandı! Hüsnü Komiser'in oğlu Tekin'in yeni sevgilisinin evinde tanıştığı genç kız ölü bulundu. Öldürülen kızla en son görülen kişi olan Tekin cinayet şüphelisi oldu. Arka Sokaklar'ın 477. yeni bölüm fragmanında ise, Hüsnü Çoban görevden uzaklaştırılırken, Tekin ise gözaltına alınıyor.

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in oğlu Tekin katil mi oldu?

Kanal D'nin ekran klasiği dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümüne herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Hüsnü Komiser'in oğlu Tekin bu defa bir cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN OĞLU TEKİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ!
Arka Sokaklar 476. Bölümde Tekin'in yeni sevgilisinin evinde tanıştığı genç kız ölü bulunur ve en son onunla görülen kişi ise kendisidir! Tekin, yeni sevgilisinin evindeki partidedir. Burada sevgilisinin önceki erkek arakadaşı da bulunmaktadır. Bu kişi yanındaki diğer kişi ile birlikte gözüne kestirdikleri genç kızın alkollü olmasından faydalanmak isterler. Tekin bu durumu fark eder ve kızı uyarır, fakat kız, Tekin'in söylediklerine kulak asmaz. Tekin duruma müdahale etmek istediği sırada ise, genç kıza musallat olan bu adamlar tarafından dayak yer. Sevgilisi ise, bu olayın büyümesine neden olarak gördüğü Tekin'e hem fırça atar, hem de evden kovar. Konaktan çıkan Tekin dışarıda gördüğü bu kızı alkollü olmasından dolayı eve bırakmak için arabasına alır. Kız ertesi gün ölü bulunur. Mobese kameralarında ise, Tekin'in arabasında görülür. Hüsnü, oğlunun karıştığı bu soruşturmadan dolayı tedirgindir; çünkü, baş şüpheli oğlu Tekin'dir!

TEKİN GÖZALTINDA...HÜSNÜ KOMİSER İSE AÇIĞA ALINDI
Arka Sokaklar 477. bölüm fragmanı da yayınlandı. Tekin, cinayetten gözaltına alınıyor! Metin, kardeşi için hayatını tehlikeye atıyor!

Tekin'in adı cinayet soruşturmasında yer aldığını duyan Mesut, çok öfkelidir. Tekin ise ne olduğunu anlamakta güçlük çeker. Zeliha, kardeşinin gözaltına alındığını öğrenerek aileye haberi veren isim olur. Tekin'in durumuyla ilgili Hüsnü üzerindeki tüm yetkiler alınır. Savcı, Tekin'in suçlu olduğu konusunda oldukça kararlıdır. Ekibin ise bu durumda elleri kolları bağlı durumdadır.

Tekin'in durumunu açığa kavuşturmak isteyen Metin olayın peşinden gider. Fakat silahlı saldırganla girdiği mücadelede hayatı büyük tehlikededir. Bahar, Yusuf'un oğlu Eren'in kaçırılması üzerine olayın peşine düşer. Eren'i bulmak için sürekli olayı kovalayan Bahar, mutlu haberi verebilecek mi? Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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