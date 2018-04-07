Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in oğlu Tekin katil mi oldu?

Kanal D'nin ekran klasiği dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümüne herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Hüsnü Komiser'in oğlu Tekin bu defa bir cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN OĞLU TEKİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ!

Arka Sokaklar 476. Bölümde Tekin'in yeni sevgilisinin evinde tanıştığı genç kız ölü bulunur ve en son onunla görülen kişi ise kendisidir! Tekin, yeni sevgilisinin evindeki partidedir. Burada sevgilisinin önceki erkek arakadaşı da bulunmaktadır. Bu kişi yanındaki diğer kişi ile birlikte gözüne kestirdikleri genç kızın alkollü olmasından faydalanmak isterler. Tekin bu durumu fark eder ve kızı uyarır, fakat kız, Tekin'in söylediklerine kulak asmaz. Tekin duruma müdahale etmek istediği sırada ise, genç kıza musallat olan bu adamlar tarafından dayak yer. Sevgilisi ise, bu olayın büyümesine neden olarak gördüğü Tekin'e hem fırça atar, hem de evden kovar. Konaktan çıkan Tekin dışarıda gördüğü bu kızı alkollü olmasından dolayı eve bırakmak için arabasına alır. Kız ertesi gün ölü bulunur. Mobese kameralarında ise, Tekin'in arabasında görülür. Hüsnü, oğlunun karıştığı bu soruşturmadan dolayı tedirgindir; çünkü, baş şüpheli oğlu Tekin'dir!