Arka Sokaklar'da Mesut'a Tunç şoku! Arka Sokaklar 527. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 18 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 527. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Tunç ve arkadaşına saldıran tinerci genç saklandığı yerde ekip tarafından yakalanıyor. Ondan alınan istihbarat ile torbacıların başındaki kişiye de ulaşılıyor. Büyük çetenin küçük bir taşı olduğu görülen adam sorguya alınıyor. Ondan alınacak bilgiler ışığında uluslararası suç şebekesini ortaya çıkarmaya çalışan ekip büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Şebekenin avukatlığını yapan kadın takibe alınıyor. Onu takip eden kişi ise, Bahar... Şebekenin adamları avukatın takip edildiğini fark ediyorlar ve Bahar'a pusu kuruyorlar. Adamlar Bahar'ın arabasını yaylım ateşine tutuyorlar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 18 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! MESUT, TUNÇ'A SALDRAN TİNERCİYİ YAKALIYOR

Mesut, Tunç ve arkadaşına bıçakla saldıran tinerci çocukla karşı karşıya kalıyor! Ekip, Tunç ve çocukluk arkadaşına saldıran tinerci çocuğun peşine düşer. Tinerci çocuğun saklanabileceği tüm mekanlara operasyon düzenleyen ekip sonunda ona ulaşır. Mesut, çocuğun başına silahını dayar. Ölümün acısını içinde hisseden Mesut tetiğe basmak üzereyken tinerci çocuk öldürmemesi için ona yalvarır. Mesut, intikam almak için tinerci çocuğu öldürecek mi? Ekip, çocukları sokaklarda suça yönlendiren elebaşını yakalayabilecek mi?

Savcı Ceyda'nın tayininin çıkmasıyla yerine başka bir savcı gelir. Bu savcı Engin Müdür ve ekip üzerinde baskısını ilk günden göstermeye başlar. Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü, yeni savcı yüzünden neler yaşayabileceklerini kestirmeye başlar. Özellikle yavaş yavaş açığa çıkarttıkları uluslararası suç şebekesinin patronuna yaklaşmışlarken. Yeni savcı Engin Müdürün üzerindeki dosyayı tekrar açacak mı? Ekip, yeni savcıyla ne gibi sorunlar yaşayacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tunç ve arkadaşına saldıran tinerci gencin akıbeti ne olacak? Mesut onu öldürecek mi? Ekip, şebekeye ulaşabilecek mi? Bahar, bu saldırıdan yara almadan kurtulabilecek mi?



Adem’in anne ve babası perişan haldedir. Tunç’a da dikiş atılır. Tinerci çocuklar olanı biteni Rafet’e anlatınca Rafet, İsmail’i umursamayıp kaçmaya başlar. Tinerci çocuklardan biri Ezgi’yi rehin alır. Tekin’in yeni dizi seti evlerine yakın bir mesafededir. Ailecek seti ziyaret ederler. Tekin’e öpüşme sahnesi yazılmıştır. Jennifer, Tekin’in öpüşme sahnesi olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğrar.

Mesut ve Selin, Şükran’ın düğününe gitmeye hazırlanırken Rıza Baba, Mesut’a bir görev verir. Mesut, Sait’in cenazesine Bolu’ya gidecektir. Seray, Mesut’un yanına gelir ve alkollüdür. Beklenmedik bir an Mesut’u dudaklarından öpmeye başlar. Mazlum yaşananlara tanık olmuştur. Fethi ve Efsun barda eğlenen iki gençtir. Polis bara baskın düzenler. Fethi polisleri görünce kaçmaya başlar. Efsun üzerinde uyuşturucuyla yakalanır. Efsun’un anne babası emniyete gelir ve çok üzülmüşlerdir. Fethi ve yancıları Nadir’in karşısındadır. Nadir, Fethi’nin başının polisle derde girdiğini öğrenince öfkeden deliye döner. Vladimir Karaev, Rus mafyasının önde gelen isimlerindendir. Nadir’in ofisine gelir. Serpil de holdinge gelmektedir. Nadir ve Rus mafyası arasında sıkıntı büyür. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de! ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 526. son bölümünde ekip, uluslararası kaçakçılık şebekesinin hedefine girdi. Kaçakçılık şebekesi işlerine çomak sokan ekibi hedefine alıyor. Özellikle uyuşturucu trafiğine engel olan Engin Müdürü... Şebeke ile bağlantısı var sanılsın diye de, Engin Müdürün adına hesap açılıyor ve yüklü miktarda para transfer ediliyor. Bu hesaplar Savcı Ceyda'nın önüne düşüyor. Rıza Baba,Engin Müdür hakkında kanıt bulduğunu düşünen Ceyda'yı, işlem yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada ekip, şebekenin tetikçisi Sait'in adresine ulaşıyor. Engin Müdür, Savcı Ceyda ve ekibimiz Rıza Baba önderliğinde operasyon planı yapıyor. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmada Engin Müdür ve Savcı Ceyda vuruluyor. Sait yakalanıyor; fakat, ekip sıkıntılı bi durumun içine düşüyor.