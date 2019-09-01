MAGAZİN

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser şoku! Veda mı ediyor?

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 14. yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Arka Sokaklar'ın yeni sezon 2. fragmanında Rıza Amir'in personel panosundan Mesut'un fotoğrafını çıkarması dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser şoku! Veda mı ediyor?

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül'de açıyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanı ise merak uyandırdı.

Mesut'un ayağındaki sakatlık nedeniyle zor yürümesi ve Rıza Baba'nın panodan fotoğrafını çıkarması dikkat çekti.

3 YENİ OYUNCU KATILDI

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, Savcı Ceyda karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. sezon ve 522’nci bölümü ile Eylül’de Kanal D’de!

PARTNEREgzersizlerden tam verim almanın püf noktaları! Egzersizlerden tam verim almanın püf noktaları!
Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeniSon anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni
İddialı dizinin yayın tarihi belli olduİddialı dizinin yayın tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar mesut

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Zalim İstanbul hayranlarına müjde!

Zalim İstanbul hayranlarına müjde!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Sevilen dizi böyle veda edecek!

Sevilen dizi böyle veda edecek!

Sevilen diziye böyle veda ettiler!

Sevilen diziye böyle veda ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kadın'a sürpriz transfer! Özge Özpirinçci duyurdu!

'Kadın'a sürpriz transfer! Özge Özpirinçci duyurdu!

İlker Kaleli BBC ile Netflix'in dizisi için Tayland'da

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Mucize Doktor ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Mucize Doktor 1. bölüm 2. fragmanı izle!

İddialı dizinin yayın tarihi belli oldu

Bir Aile Hikayesi ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi ve fragmanı

Sevilen dizinin yeni sezon tarihi belli oldu

Merve Çağıran Çocuk dizisinde hangi rolde oynuyor? İşte Akça karakteri

İddialı dizideki rolünü anlattı

Kadın dizisinde Hümeyra sürprizi! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ünlü oyuncu Kadın'a katıldı! Özge Özpirinçci paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.