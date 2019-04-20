Arka Sokaklar'da Mesut'u şaşırtan isim! Büyük patron Canan kim? Arka Sokaklar 514. son bölüm izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 19 Nisan Cuma akşamı 514. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde diziye yeni katılan beş oyuncu dikkatleri çekti. Diziye katılan Faruk Öngören, Ebru Öztürk, Ayçin İnci, Ada Arca ve Ahmet Pınar yeni bölümde rol aldı. Faruk Öngören, Ali komiserin babası Nasuh; Ebru Öztürk, Ali’nin üvey kardeşi Şebnem; Ayçin İnci, Canan; çocuk oyuncu Ada Arca, Canan’ın kızı Ceren; Ahmet Pınar ise Firaz karakterini canlandırmaya başladı.
Son bölümde, uyuşturucu bağımlısı bir genç yüzünden yaşanan olaylar ekibi çete liderini bulmaya yöneltir. Peşine düştükleri adamın izini bulan ekip yaşanan olaylar sonucunda Mesut'un yine tek başına hareket etmesine neden olur. Mesut, çetenin lideri ile giderken büyük patronun adamları arabanın önünü keser. Mesut ve arabanın içindekileri büyük patronla yüzleşmesi için köşke getirirler. Büyük patronun kadın olduğunu gören Mesut şaşırır. Canan, Mesut'un gözleri önünde adamı yaptıkları için fırçalamaya başlar.
Selin, Mesut'un hayatını hiçe sayarak kendisini kurtarması karşısında yelkenleri suya indiriyor! Mesut, Selin'in olay sonrası yaşadıkları şoku atlatabilmesi için tedavi gördüğü hastane odasına girer. Aralarında sert bir konuşma geçer. Selin, Mesut'un gözünü kırpmadan Asaf ile Rus Ruleti yapmasına hala öfkelidir. Ona bu yüzden serzenişlerde bulunur. Mesut ise, yaptığının doğruluğunu kanıtlarcasına Selin ile son bir tartışma yapar. Sonrasında Selin ile Mesut, olayları konuşmak için sahilde buluşurlar. Selin hala ikna olmamıştır. Mesut sevdiği kadın için yapamayacağı şeyin olmadığını söyler.
Kendisine bir şey olması umurunda olmayan Mesut, Selin'in hayatı için kendi canını bin kez daha feda edeceğinden bahseder. Selin biraz olsun Mesut'un söylediklerinden etkilenir. Mesut'un yüreğinin güzelliğini gördükten sonra yavaş yavaş öfkesi diner ve ona aşkla sarılır. Yine de içindeki şüpheleri dinmeyen Selin, Engin Müdürün odasına girerek tayin olmak istediğini bahseder. Engin Müdür, Selin'in neler hissettiğini gayet iyi bilmektedir. Bu isteği şimdilik rafa kaldırır...
Ali, ikinci kez iç kanama geçirdikten sonra ameliyata alınır. Ameliyat sırasında kalbi duran Ali için doktor elinden geleni yapmaktadır. Tüm müdahalelere rağmen Ali tepki vermez. Bu sırada ameliyathane dışında gergin ve merak dolu bekleyiş sürmektedir. Ekip ve Ali'nin ailesi içeriden gelecek haberi beklerlerken hemşirelerin koşuşturmaları ters bir şeylerin gittiğine işarettir. Ali'nin öz babası da karaciğer nakli için beklemektedir.
Meryem'in tekrar Hüsnü ile birlikte olmasına sinirlenen Meziyet Hanım Almanya'ya dönmeye karar verir. Bu sırada kap kaça uğrayan Meziyet küstüğü kızı Meryem'in evi yerine Nazike'nin teklif ile Çoban Ailesinin evinde kalır. Ortalık karışır. Hüsnü, işin içinden nasıl çıkacağına karar veremez.
Barış isimli bir gencin adamın tekinden kaçmaya çalışırken yaşadığı trafik kazası ekibimizi karışık bir dosyanın içine düşürür. Barış'ın anlattıklarına güvenen ekip -özellikle Hüsnü- iyi niyetli davranmanın acısını çekerler.
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