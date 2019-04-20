Arka Sokaklar'da Mesut'u şaşırtan isim! Büyük patron Canan kim? Arka Sokaklar 514. son bölüm izle!

Son bölümde, uyuşturucu bağımlısı bir genç yüzünden yaşanan olaylar ekibi çete liderini bulmaya yöneltir. Peşine düştükleri adamın izini bulan ekip yaşanan olaylar sonucunda Mesut'un yine tek başına hareket etmesine neden olur. Mesut, çetenin lideri ile giderken büyük patronun adamları arabanın önünü keser. Mesut ve arabanın içindekileri büyük patronla yüzleşmesi için köşke getirirler. Büyük patronun kadın olduğunu gören Mesut şaşırır. Canan, Mesut'un gözleri önünde adamı yaptıkları için fırçalamaya başlar.

SELİN VE MESUT'UN ROMANTİK ANLARI

Selin, Mesut'un hayatını hiçe sayarak kendisini kurtarması karşısında yelkenleri suya indiriyor! Mesut, Selin'in olay sonrası yaşadıkları şoku atlatabilmesi için tedavi gördüğü hastane odasına girer. Aralarında sert bir konuşma geçer. Selin, Mesut'un gözünü kırpmadan Asaf ile Rus Ruleti yapmasına hala öfkelidir. Ona bu yüzden serzenişlerde bulunur. Mesut ise, yaptığının doğruluğunu kanıtlarcasına Selin ile son bir tartışma yapar. Sonrasında Selin ile Mesut, olayları konuşmak için sahilde buluşurlar. Selin hala ikna olmamıştır. Mesut sevdiği kadın için yapamayacağı şeyin olmadığını söyler.

Kendisine bir şey olması umurunda olmayan Mesut, Selin'in hayatı için kendi canını bin kez daha feda edeceğinden bahseder. Selin biraz olsun Mesut'un söylediklerinden etkilenir. Mesut'un yüreğinin güzelliğini gördükten sonra yavaş yavaş öfkesi diner ve ona aşkla sarılır. Yine de içindeki şüpheleri dinmeyen Selin, Engin Müdürün odasına girerek tayin olmak istediğini bahseder. Engin Müdür, Selin'in neler hissettiğini gayet iyi bilmektedir. Bu isteği şimdilik rafa kaldırır...