Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın damadı Ali'ye ne oldu? Arka Sokaklar 516. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar dizisi 516. yeni bölümüyle 3 Mayıs Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümünde, Nasuh, geride yaratacağı sıkıntıları düşünmeden hastaneden kaçmıştır. Savcı ilk olarak Ali ve Rıza Babanın, bu kaçışta parmağı olabileceğinden şüphelenmiştir. Takibe aldıkları Nasuh'un adamına ait telefonun Ali'nin üzerinden çıkması ise, işleri tamamıyla içinden çıkılmaz bir hale getirir. Savcı, Ali'yi babası Nasuh'un kaçmasına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklar.
Rıza Baba, Nasuh ile iletişime geçip kaçışının sonuçlarını anlatır. Sevdiği oğlu Ali, onun yüzünden hapse girmektedir. Nasuh'un adalete teslim olması ve oğlu Ali'yi kurtarması için son bile şansı kalmıştır. Yurt dışına kaçmak yerine savcıya teslim olup kaçışın her ayrıntısını anlatması gerekmektedir.
Ali tutuklanarak adliyeye sevk edilir. Herkes Ali’nin gidişini gözü yaşlı seyreder. Nasuh duruma üzülür ve Ali’yi kurtarmak için cezaevi aracına saldırır; ancak, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Şebnem Nasuh’u kaçırmak için özel uçak ayarlar. Pilot Aykut’la anlaşır. Canan, Mesut’a Nasuh’u kaçıracak pilotun numarasını verir. Pilotla işbirliği yapılır. Hakan, Nasuh’u uçuracak pilotmuş gibi davranır ve gizli operasyona başlanır.
Hakan ve Aylin bebeğe bakması için Nesrin anneyi getirirler. Bebeğe hep beraber isim düşünürler. Aylin ve Hakan bebeği evlatlık edinmek için harekete geçer.
Firaz eylem koymak için nalburdan malzeme alır. Baran yanında muhbirdir. Baran koyulacak eylemi Ekrem’e haber verir ve ekip baskın hazırlığı yapar.
Firaz ve adamları Ekrem’i kurşunlamaya başlarlar. Ekrem’in kanlı künyesini Mesut’a gönderir. Bu yapacağı tehlikeli saldırının ilk habercisidir. Beklemedikleri bir anda Firaz, Mesut, Canan ve Ceren’i ansızın ateş altında bırakır.
Ali'nin öz babası Nasuh, organ nakli sonrasında hastaneden kaçmayı başarıyor. Ona bu kaçışta yardım eden kişi ise, Ali'nin üvey kız kardeşi Şebnem... Şebnem, doktor kılığında babasına yardım ederek ekibi ve Ali'yi zor durumda bırakıyor. Nasuh'un kaçması üzerine savcılık harekete geçiyor. Cezaevinden itibaren ekibin gözetimindeki suçlunun kaçması üzerine başlatılan soruşturmada ilk şüpheli Ali olarak belirleniyor. Babasının kaçmasında parmağı olacağını düşünen savcı Ali'nin ifadesine başvuruyor. Ali ise, babası Nasuh'u tekrar hapse göndermek için kendi başına hareket ediyor. Bu durum onun başına iş açıyor.
Selin, yaşadığı kötü olayları atlamamanın verdiği ruh haliyle bir başka birime tayin olmak istiyor. Engin Müdüre dilekçe vererek ne kadar kesin bir karar aldığını gösteriyor. Mesut ve Engin Müdürün çabaları da boşa gidince Selin, Çocuk Şube Müdürlüğündeki görevine başlıyor...
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