Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın damadı Ali'ye ne oldu? Arka Sokaklar 516. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar dizisi 516. yeni bölümüyle 3 Mayıs Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümünde, Nasuh, geride yaratacağı sıkıntıları düşünmeden hastaneden kaçmıştır. Savcı ilk olarak Ali ve Rıza Babanın, bu kaçışta parmağı olabileceğinden şüphelenmiştir. Takibe aldıkları Nasuh'un adamına ait telefonun Ali'nin üzerinden çıkması ise, işleri tamamıyla içinden çıkılmaz bir hale getirir. Savcı, Ali'yi babası Nasuh'un kaçmasına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklar.

Rıza Baba, Nasuh ile iletişime geçip kaçışının sonuçlarını anlatır. Sevdiği oğlu Ali, onun yüzünden hapse girmektedir. Nasuh'un adalete teslim olması ve oğlu Ali'yi kurtarması için son bile şansı kalmıştır. Yurt dışına kaçmak yerine savcıya teslim olup kaçışın her ayrıntısını anlatması gerekmektedir.

ARKA SOKAKLAR 516. YENİ BÖLÜM KONUSU

Ali tutuklanarak adliyeye sevk edilir. Herkes Ali’nin gidişini gözü yaşlı seyreder. Nasuh duruma üzülür ve Ali’yi kurtarmak için cezaevi aracına saldırır; ancak, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Şebnem Nasuh’u kaçırmak için özel uçak ayarlar. Pilot Aykut’la anlaşır. Canan, Mesut’a Nasuh’u kaçıracak pilotun numarasını verir. Pilotla işbirliği yapılır. Hakan, Nasuh’u uçuracak pilotmuş gibi davranır ve gizli operasyona başlanır.