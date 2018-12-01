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Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın torunu Zeyno öldü mü? Arka Sokaklar 497. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.12.2018 02:05 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar'ın 497. son bölümünde ekip, Rıza Baba'nın torununun başına gelenler herkesi yasa boğdu. Arka Sokaklar'ın 30 Kasım Cuma günü yayınlanan son bölümünde, ekip, çete tarafından kaçırılan Zeyno'yu bulabilmek için tüm imkanlarını zorladı. Ali ve Pınar hem Rıza Baba'nın, hem de kızlarının akıbeti yüzünden perişan oldular.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın torunu Zeyno öldü mü? Arka Sokaklar 497. son bölüm izle!

Arka Sokaklar son bölümde ekip üyeleri Rıza Baba'nın gözlerini açmasıyla teselli buldu. Sıra Zeyno'yu bulmaya gelir. Bu sırada emniyete bir video gönderilmiştir. Videoda Zeyno'nun görüntüleri vardır. Görüntülerde Zeyno'nun çete tarafından vurulduğu görülür. İzleyen herkes büyük şok yaşar. Ekip büyük bir operadsyonla çetenin elebaşlarını yakalar. Rıza Baba, torununun öcünü almak için sorgu odasına gizlice girer. Silahını kafasına dayadığı çetenin patronu onu şok eden bir haber verir.

ARKA SOKAKLAR 497. BÖLÜM ÖZETİ
Rıza kendine gelir. Torununu bulmak için harekete geçer. Pınar, kızının hala bulunmaması üzerine sinir krizi geçirir.Ivana ve Engin, gizli görev icabı müşteri gibi kumarhaneye gider. Altan ve Halis de ordadır. Engin ve Ivana, ikisini de oracıkta yakalamak için harekete geçerler. Derman silahların bozuk olduğunu anlar. Verdiği talimatla Zeyno’yu tehlikeye atar.

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