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Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekip pusuya düşüyor! Arka Sokaklar 520. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 31.05.2019 01:28 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 520. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi bu defa bir kadın cinayetini çözmeye çalışıyor. Rıza Baba ekibiyle birlikte büyük bir operasyon düzenliyor. Fakat operasyon sırasında başlarına gelenler hiç iç açıcı değildir. Patlama olur ve ekip gafil avlanıyor. İşte Arka Sokaklar 520. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 31 Mayıs Cuma akşamı 520. yeni bölümüyle ekranda olacak. Arka Sokaklar'da Hüsnü, başta Mesut olmak üzere ekipteki herkesin alay konusu olur. Çünkü oğlunu okula götüren Hüsnü tatsız bir tesadüf sonucu başka bir velinin markajına girer. Özellikle Hüsnü'ye evli olup olmadığını soran kadın başına bela açar. Zira yanlışlıkla çekilen bir fotoğraf gazete sayfalarına düşer. Kadının eski kocası bu duruma sinirlenir.

Ekip ise peşinde oldukları bir işin artık sonuna gelmiştir. Rıza Baba ekibiyle birlikte büyük bir operasyon düzenler. Fakat operasyon sırasında başlarına gelenler hiç iç açıcı değildir. Patlama olur ve ekip gafil avlanır. Olayın bir uyarı olduğunu öğrenen Rıza ne yapacak?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 520. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin Müdür Narkotik ekibiyle birlikte Rıza baba ve ekibimizle işbirliği yaparak uyuşturucu ticareti yapanların peşine düşerler! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 31 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! Remzi, karısının boşanma davası açtığını öğrenir ve kadının kardeşinin evine baskın yapar. Kadına saldırmak üzereyken ekibimiz baskın yapar. Karısı Ayşen’in demeç veren avukatı ve ailesine saldırır. Bütün aileyi katleder. Beklenmedik bir görgü tanığı vardır.

Haydarberk okul arkadaşının doğum günü partisine gider. Lüks bir evdir ve ev sahibi Vildan, Hüsnü’ye asılır. Vildan’ın kocası Tarumar hapishanededir. Karısına takıntılıdır. Gazetelerde Hüsnü’yle fotoğraflarını görünce, hapishaneden kaçar.

Aylin ve Hakan, Cihan bebeğin evlatlık işlemlerinin tamamlanması için haber beklemektedir. Ancak bu süreçte hiç hoşlarına gitmeyecek bir gerçek ortaya çıkar. Cihan bebeğin hayatta olan öz dayıları yeğenlerine sahip çıkmak istemektedir. Aylinlerin bebeği evlat edinmesi de bu olay sonrasında imkansızlaşır.

Selim ve Nazan isimli genç çocuklar, uyuşturucu bağımlısıdır ve evde kriz çıkarırlar. Uyuşturucu etkisiyle gasp ettikleri araç sahibini öldürürler. Uyuşturucu temin eden İsmail, yakalanır. Barcı İlyas’ın ismini verir. Gizli operasyonla polislerimiz Eda ve Hande bara müşteri gibi gider. İlyas’tan feci şekilde dayak yerler. Eda ve Hande komalık olur.

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