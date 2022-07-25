Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Yapımcılığını Erler Film'in, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar, yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşacak.

Kadrosuna yeni oyuncuların da katılacağı Arka Sokaklar'a iki isim ise veda etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar'da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü ve Aslı karakterini canlandıran Deniz Çatalbaş veda etti.

BİR OYUNCU DAHA AYRILMIŞTI

Arka Sokaklar'a daha önce de 3 sezondur Cemal Şahin karakterini canlandıran Yiğitcan Ergin veda etmişti. Arka Sokaklar'a 2019 yılında katılan Ergin, Rıza Baba'nın eskiden bu yana tanıdığı ve başarısıyla bilinen Cemal Şahin rolünü canlandırıyordu.





