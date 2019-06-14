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Arka Sokaklar'da Volkan ve Mesut'a ne oldu? Arka Sokaklar sezon finali fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.06.2019 02:16 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 14 Haziran Cuma ekrana gelecek olan 521. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Ekim ayında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek olan dizinin sezon finalinde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.Dizinin sezon finalinde Rıza Baba'nın ekibine şok saldırılar olacak. Operasyonda vurulan Volkan şehit mi oldu? Mesut Komiser ise sevgilisi Selin'in yanında saldırıya uğruyor ve ağır yaralanıyor.Peki Arka Sokaklar sezon finalinde neler olacak? İşte sezon finali fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar nefes kesen bir bölümle sezon finali yapacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Mesut Komiser vuruluyor, ekip için yine zor zamanlar başlıyor. Peki Arka Sokaklar'da Mesut ölüyor mu?

Volkan, ekip olarak girilen bir çatışmanın ortasında vurulur. Volkan'ın durumu tüm ekip için yıkım olur. Başta Rıza Baba olmak üzere herkes şok olmuştur.

Diğer taraftan Tekin ev ahalisine Amerika'ya gideceğini söyler. Hüsnü hem sevinir hem de çok şaşırır. Aylin ise Hakan'a bir mektup bırakarak evi terk eder. Tüm yaşanılanların ona ağır geldiğini söyler.

Bir kovalamaca sırasında Mesut da vurulur. Selin ve diğerleri hemen yardıma koşsa da Mesut'a ne olacağı bir bilinmezdir.

Arka Sokaklar sezon finali bölümüyle Cuma saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Ekip uyuşturucu baronu Nejat’ın peşine düşüyor! Arka Sokaklar sezon finali bölümüyle 14 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat’ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan’ı vurur. Volkan’ın hayati durumu tehlikededir. Nejat’ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih’in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.Tekin Amerika’da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin’e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.

Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin’den alır ve dayılarına teslime der. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan’la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin’i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.

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