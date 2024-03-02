Arka Sokaklar'dan Kül Masalı dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya dahil oldu

“Kül Masalı” dizisi Perşembe günü seyirciyle buluşacak. Metin Balekoğlu’nun yönettiği dizi yenilenen senaryosuyla ekrana gelecek.

Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun başrollerini paylaştığı diziye iddialı bir oyuncu daha katıldı.

ELA YÖRÜKLÜ KATILDI

Yeni bölümlerini Seda ve Toprak Karaoğlu’nun yazdığı dizinin ekibine Ela Yörüklü dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yörüklü “Kül Masalı”nda “Müge” rolüne hayat verecek ve polis rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Ela Yörüklü “Arka Sokaklar” dizisinde hayat verdiği Ezgi komiser rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti.