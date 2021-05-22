Arka Sokaklar dizisinden flaş karar! | Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?

Başrollerinde; Şevket Çoruh, Yüsra Geyik, Zafer Ergin, Onur Bay, Alp Korkmaz ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı diziden, Mayıs sonu itibariyle sezon finali kararı verildi. Buna göre kült haline gelen Arka Sokaklar dizisi, 2 bölüm sonra sezon arası verecek.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Televizyona yapımların yavaş yavaş sezon finali yapmaya başladığı bu dönemde Arka Sokaklar dizisi ile ilgili de final iddiaları ortaya atılmıştı.

Dizinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik ve Merve Oflaz gibi oyuncuların geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına yakalandığının açıklanmasının ardından, sette gerilimli günler yaşanmıştı.

Set ekibinin salgına rağmen çekimlere devam ettiği bugünlerde, sezon finali tarihi ise netlik kazandı. Arka Sokaklar 15. Sezonuna Mayıs sonu itibariyle son veriyor.

15.sezonuna Mayıs ayının sonunda veda etmesi beklenen Arka Sokaklar dizisinin, yeni sezonda da ekrana gelmesi bekleniyor.

16.sezonu ile Eylül ayında yayın hayatına başlayacağı tahmin ediliyor. Dizi 16. sezonu ile yine Kanal D ekranlarında Cuma günleri sevenleri ile buluşmaya devam edecek gibi görünüyor.



