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  4. Arka Sokaklar dizisinden tepki çeken aşı sahnesi! Sosyal medya çalkalanıyor

Arka Sokaklar dizisinden tepki çeken aşı sahnesi! Sosyal medya çalkalanıyor

25.09.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde koronavirüs aşısı sahnesi izleyicilerden bazılarının tepkisini çekti. Söz konusu sahnenin yayınlanmasının ardından dizi ve dizinin yayınlandığı kanal, Twitter gündeminde ilk sıralara oturdu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi. Ancak yayınlanan sahne kısa sürede büyük tepki topladı.

AŞI SAHNESİ KULLANICILARI KIZDIRDI

Dizideki Rıza Baba karakterinin, "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

DİZİNİN YAYINDAN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanlığa ittiğini savundu. Dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

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Arka Sokaklar dizisi Aşı
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