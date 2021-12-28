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Arka Sokaklar dizisinin resmi hesabından yapılan paylaşım kafaları karıştırdı

28.12.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde sular durulmuyor. Heyecanın dorukta olduğu dizide bir süredir Rıza Baba’yı canlandıran Zafer Ergin’in Arka Sokaklar’dan ayrılacağı konuşuluyor. Dizide de yaşanan gerilimler sonrasında Arka Sokaklar’ın resmi Instagram hesabından yapılan Rıza Baba paylaşımı, dizinin hayranlarında kafa karışıklığı yarattı.

Arka Sokaklar dizisinin resmi hesabından yapılan paylaşım kafaları karıştırdı

Arka Sokaklar dizisi yayın hayatına başladığı 2006 yılından beri reyting listelerinde üst sıralarda yerini korumaya devam ediyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrolü paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde geçtiğimiz sezondan itibaren çok sayıda oyuncunun kadrodan ayrılması izleyicileri huzursuz ediyordu.

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Bir süredir Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in yapımdan ayrılacağı söylentisi konuşuluyordu. Arka Sokaklar’ın resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşım kafaları karıştırdı.

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den ayrılık sinyali! &quot;Buraya kadarmış, bitti!&quot;Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den ayrılık sinyali! "Buraya kadarmış, bitti!"

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan siyah fonlu fotoğrafta yer alan 'Rıza Baba' yazısı, usta oyuncu Zafer Ergin'in diziye veda edeceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Ekran Alıntısı

Kısa sürede gündem olan paylaşıma dizinin hayranlarından yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Rıza Baba olmazsa olmaz" ve "Rıza Baba diziden çıkmasın" yorumları yaptı.


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Arka Sokaklar dizisi Zafer Ergin
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