Arka Sokaklar fragman yayınlandı, Hüsnü Çoban yıkıldı! Zeliş'e ne oldu?

Her Cumartesi saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar, her bölümünde izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Giray, Selin’i boğduğunu gösteren videoyu ekibe yollamış ve ekip hemen Giray'ın peşine düşmüştü. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (584. BÖLÜM)

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ (583. BÖLÜM)

Giray, Selin’i boğduğunu gösteren videoyu ekibe gönderir. Selin, hareketsiz şekilde yatarken video kapanır. Ekip şoku atlattıktan sonra bütün gücüyle olayın peşine düşer. Sinem, bir şekilde videonun atıldığı yeri tespit eder. Ekibin tek hedefi hiç olmazsa Selin’in cesedini alabilmektir. Ambulansla beraber yoldadırlar. Mekana vardıklarında ne Giray, ne de Selin vardır. Yalnızca Selin’in eşyaları vardır. Rıza, Mesut, Engin ve önderliğinde bahçede aramalar sürmektedir.

Giray’ın, Selin’i kaçırdığı minibüse ulaşırlar. Minibüs yanmış vaziyettedir ve içerinde tanınmayan sarı saçlı bir kadın cesedi bulunur. Ceset otopsiye gönderilir. Mesut adeta yürüyen ceset gibidir. Ayakta durmasındaki tek güç Selin’in, katili Giray’ı bulmaktır. Giray’ın saklandığı mekana ulaşılır ve ekip baskına gider. Giray mekanda yoktur. Halis kaçmak isterken Mesut onu yakalar. Nevbahar’ı da tutuklayıp emniyete getirirler. İkisi de savcılığa sevk edilirler. Sevk sırasında koruma şirketinden Enver’in adamı Baki, Nevbahar’ı kaçırmak için konvoyun yolunu kesmeye kalkar ve çatışma başlar. Çıkan arbedede Nevbahar polislerden birinin silahın alıp Hüsnü’ye doğru doğrultur. Hüsnü durumu fark eder ve Nevbahar’ı vurmak zorunda kalır. Halis’i kaçırmayı başarırlar. Annesinin Hüsnü başkomiser tarafından öldürüldüğünü duyan Giray ise deliye döner. Önce intikam için Esra’yı markajına alır. Oysa hedefinde Zeliha vardır. Zeliha’nın peşinde olduğu haber kaynağını da kullanarak Zeliha’ya tuzak kurar.



