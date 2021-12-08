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Arka Sokaklar hayranlarını üzecek ayrılık iddiası! Arka Sokaklar’ın Selin’i Oya Okar vedaya hazırlanıyor

08.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona eksiklerle başlayan Arka Sokaklar dizisinden Selin Komiser’e hayat veren Oya Okar’ın ayrılacağı konuşuluyor.

Arka Sokaklar hayranlarını üzecek ayrılık iddiası! Arka Sokaklar’ın Selin’i Oya Okar vedaya hazırlanıyor

Arka Sokaklar dizisi hakkında hayranlarını üzecek yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Arka Sokaklar dizisinde Selin Komiser'e hayat veren Oya Okar ayrılık kararı aldığı gündeme geldi. Mesut Komiser ile yakınlığı dikkat çeken karakterin yerine kim geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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15 sezondur izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatan dizide dengeler değişecek. Mesut Komiser'in sevgilisi Selin karakterine hayat veren Oya Okar'ın kadroya veda edeceği belirtilirken Selin'in yerine geçmesi için bazı isimlerle görüşüldüğü iddia edildi.

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SELİN KOMİSER GİDİYOR!

Arka Sokaklar son bölümde; Mesut'un Selin adına aldığı karar seyircinin ağzını açık bıraktı. Mesut ölüme giderken yanında Selin'i götürdü. Selin'e hayat veren Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a veda edip etmeyeceği izleyenler tarafında merak edilmeye başlandı.

Arka Sokaklar'da son bölümün ekrana getirilmesinin ardından Selin karakterinin ortadan kaybolması iddiaları güçlendirdi. Selin'in akıbeti yeni bölümde ortaya çıkacak.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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