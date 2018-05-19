Arka Sokaklar'ın 482. bölüm fragmanı! Mesut Komiser'in oğlu Tunç öldü mü?

Arka Sokaklar 482. bölümünde Tunç'un yaşattığı şok, Mesut'u intikam almaya götürüyor! Asım'ın Mesut'un evine saldırarak Tunç'u vurması, herkesin derinden üzmüştür. Polis telsizinden Tunç için şehit olduğu bilgisi geçilir. Bu acı haberden sonra endişe ve korkunun yerini, sessizlikle beraber gelen derin üzüntü alır.

Mesut, oğlu Tunç için intikam almayı kafasına koyacaktır. Bu mücadelede gözünü karartarak; her türlü tehlikeye rağmen oğlunun intikamını alma gayesi içerisindedir.

Arka Sokaklar, merakla beklenen bölümüyle 25 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asım, Mesut'tan intikam almak için bir plan yapar. Kalp krizi bahanesi ile cezaevinden, hastaneye geçmeyi başarır. Hastanedeki doktor adamlarındandır. Onu ölü gösterecek ilacı verdikten sonra ekibe Asım'ın ölüm haberini verir. Selin ve Mesut morgda Asım'ın cansız bedenini görünce rahatlarlar. Sorun olmaktan çıktığını düşünürler; ama, Asım'ın hayata döndürüldüğünden haberleri yoktur. Şans eseri araştırma yaptıkları sırada doktorun gerçek doktor olmadığını öğrenirler. Güvenlik kameraları incelenir ve Asım'ın yürüyerek hastaneden çıktığı görülür. Mesut'un hayatı tekrar tehlikeye girmiştir. Rıza Baba bu yüzden onun evine koruma memuru atar. Asım adamları ile evi basar. Yaylım ateşine tuttuğu evde Tunç da bulunmaktadır. Açılan bu ateş sonucunda Tunç ve koruma memuru vurulur.