Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz otel odasında derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Şubat ayında birlikteliklerini ilan eden Merve Oflaz ve Allan Hakko ilişkisi tam gaz devam ediyor. İkili önceki gün yakın bir arkadaşlarının düğün törenine birlikte katıldı.

Merve Oflaz yatağın başında verdiği pozla hayranlarını mest etti. İsmini Survivor yarışmasıyla duyuran Oflaz, düğün için derin yırtmaçlı uzun bir elbise giydi.

Merve Oflaz, sosyal medya sayfasından geceye dair görüntüler paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar hayranlarından tam not aldı.

