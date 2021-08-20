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Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz otel odasında derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

20.08.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Bahar komiser karakterine hayat veren Merve Oflaz sevgilisi Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının düğün törenine katıldı. Oflaz, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz otel odasında derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Şubat ayında birlikteliklerini ilan eden Merve Oflaz ve Allan Hakko ilişkisi tam gaz devam ediyor. İkili önceki gün yakın bir arkadaşlarının düğün törenine birlikte katıldı.

Merve Oflaz yatağın başında verdiği pozla hayranlarını mest etti. İsmini Survivor yarışmasıyla duyuran Oflaz, düğün için derin yırtmaçlı uzun bir elbise giydi.

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Merve Oflaz, sosyal medya sayfasından geceye dair görüntüler paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar hayranlarından tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Merve Oflaz
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