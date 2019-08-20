Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz'ın tatil paylaşımı yıktı geçti!

Kanal D ekranında 13. sezonunu tamamlayan ve 14. sezonuna yeniliklerle başlayacak olan Arka Sokaklar dizisinin Bahar komisere Merve Oflaz, Marmaris’ten fotoğraf paylaştı.

Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu olan Oflaz sık sık sosyal medyadan paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor.

Plajda suyun içinde keyif pozu veren Merve Oflaz, hayranlarından çok sayıda beğeni topladı. Plajda suyun içinde elinde kadehiyle keyif pozu veren Merve Oflaz, altına "Giderken bıraktığın fotoğraf seni bende yaşatmaz ki" notunu paylaştı.

Oflaz'ın bu paylaşımı hayranlarından çok sayıda beğeni topladı. Birçok hayranı ateş emojisi bırakırken bazıları da dizideki geleceği hakkında sorular sordu.

Son dönemde dizide Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel, Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar ile Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu ayrılmıştı. Üst üste yaşanan bu ayrılıklardan sonra hayranları Merve Oflaz’a da dizide yer alıp almayacağını sordu.

Oflaz ise bu soruların ardından hikayesinde "karavan günlerim başlamıştır" notuyla bir paylaşım daha yaptı.

