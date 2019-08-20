MAGAZİN

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz'ın tatil paylaşımı yıktı geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Survivor 2010'da şampiyon olan Merve Oflaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz'ın tatil paylaşımı yıktı geçti!

Kanal D ekranında 13. sezonunu tamamlayan ve 14. sezonuna yeniliklerle başlayacak olan Arka Sokaklar dizisinin Bahar komisere Merve Oflaz, Marmaris’ten fotoğraf paylaştı.

Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu olan Oflaz sık sık sosyal medyadan paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor.

Plajda suyun içinde keyif pozu veren Merve Oflaz, hayranlarından çok sayıda beğeni topladı. Plajda suyun içinde elinde kadehiyle keyif pozu veren Merve Oflaz, altına "Giderken bıraktığın fotoğraf seni bende yaşatmaz ki" notunu paylaştı.

Oflaz'ın bu paylaşımı hayranlarından çok sayıda beğeni topladı. Birçok hayranı ateş emojisi bırakırken bazıları da dizideki geleceği hakkında sorular sordu.

918932_2

Son dönemde dizide Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel, Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar ile Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu ayrılmıştı. Üst üste yaşanan bu ayrılıklardan sonra hayranları Merve Oflaz’a da dizide yer alıp almayacağını sordu.

Oflaz ise bu soruların ardından hikayesinde "karavan günlerim başlamıştır" notuyla bir paylaşım daha yaptı.

Duyar duymaz harekete geçtiler: 72 yaşındayım böylesini görmedimDuyar duymaz harekete geçtiler: 72 yaşındayım böylesini görmedim
Maçtan sonra oraya koştu! Sürpriz yaptıMaçtan sonra oraya koştu! Sürpriz yaptı
Ünlü şefi ağlatan yarışmacı!Ünlü şefi ağlatan yarışmacı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz

En Çok Okunan Haberler

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!

Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan üstsüz pozuna gelen yoruma tepki gösterdi

Üstsüz pozuna gelen yoruma tepki gösterdi

Acun Ilıcalı'dan İbrahim Büyükak’a doğum günü sürprizi

Maçtan sonra oraya koştu! Sürpriz yaptı

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'yı ağlatan yarışmacı! MasterChef 3. yeni bölüm ne zaman?

Ünlü şefi ağlatan yarışmacı!

Gelinim Mutfakta'da Hatice ve Gülcan'ın bilezik kavgası! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da bilezik kavgası!

Rüzgar Erkoçlar'dan romantik paylaşım

Rüzgar Erkoçlar'dan romantik paylaşım

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu torun bakıyor!

Beğeni yağdı! Şu sıralar ne yaptığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.