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Arka Sokaklar’ın Ceren’i Ecmel İs Seksenler dizisinde!

18.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yer Alan Ecmel İs, Seksenler'e transfer oldu.

Arka Sokaklar’ın Ceren’i Ecmel İs Seksenler dizisinde!

Reytinglerdeki başarısıyla gündemden düşmeyen Arka Sokaklar'dan Seksenler'e transfer gerçekleşti. Medyaradar’ın haberine göre Ecmel İs, TRT1 ekranlarında öğleden sonra yayınlanmakta olan Seksenler isimli dizinin kadrosuna katıldı.

Daha önce birçok tiyatro oyununda rol alan Ecmel İs, Anneme Artık Dur Lazım, Emlatçıyı Beklerken ve Ben Varım isimli tiyatro oyunlarında kendisini göstermişti.

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Tiyatrodan sonra dizilere de ilgi göstermeye başlayan oyuncu, Seksenler isimli TRT1 dizisinde Gamze karakterine hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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