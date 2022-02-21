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Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

21.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ela Yörüklü, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yerini koruyor. 2006 yılından beri ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde bir dönem Doktor Yavuz karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker Yiğen, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Kanal D'nin efsane yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Doktor Yavuz' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İlker Yiğen, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Yiğen'in paylaşımlarına yorum yağdı.

38 yaşındaki İlker Yiğen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Aslı ile Kerem, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan İlker Yiğen, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle, geniş kitlelerce tanındı. İlker Yiğen, Arka Sokaklar'da Murat Komiser'in doktor kardeşi Yavuz'a hayat vermişti.

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren İlker Yiğen, şimdilerde YouTube'da seyahat içerikleri üretiyor.

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Eşi ve kızıyla karavan turu yapan ünlü oyuncu, farklı ülkelerdeki izlenimlerini aboneleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Seslendirme sanatçılığı ve belgesel yönetmenliği de yapan İlker Yiğen, çeşitli markaların reklam filmlerinde de izleyici karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

İlker Yiğen'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sosyal medyada epey aktif olan İlker Yiğen'in paylaşımlarına, ''Yıllar sana acımamış doktor'' ve ''Çok yaşlanmışsın'' gibi yorumlar yapılıyor.

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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