Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Kanal D'nin efsane yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Doktor Yavuz' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İlker Yiğen, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Yiğen'in paylaşımlarına yorum yağdı.

38 yaşındaki İlker Yiğen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Aslı ile Kerem, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan İlker Yiğen, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle, geniş kitlelerce tanındı. İlker Yiğen, Arka Sokaklar'da Murat Komiser'in doktor kardeşi Yavuz'a hayat vermişti.

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren İlker Yiğen, şimdilerde YouTube'da seyahat içerikleri üretiyor.

Eşi ve kızıyla karavan turu yapan ünlü oyuncu, farklı ülkelerdeki izlenimlerini aboneleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Seslendirme sanatçılığı ve belgesel yönetmenliği de yapan İlker Yiğen, çeşitli markaların reklam filmlerinde de izleyici karşısına çıkıyor.

İlker Yiğen'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sosyal medyada epey aktif olan İlker Yiğen'in paylaşımlarına, ''Yıllar sana acımamış doktor'' ve ''Çok yaşlanmışsın'' gibi yorumlar yapılıyor.



