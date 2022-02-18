Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirebilecek harika ürünler

Ev işleri hem yorucu hem çok vakit alıyor ancak ev işlerini yapmamak ya da ertelemek işlerin daha da zorlaşmasına neden oluyor. Neyse ki sizi bu zorluktan kurtaracak ürünleri bulmanız mümkün! Eğer siz de ev işlerini kolaylaştıracak ürünleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Toz toplayıcıdan yumurta pişiriciye, gider açıcıdan robot süpürgeye, işinizi kolaylaştıracak ve kendinize daha fazla zaman ayırmanızı sağlayacak ürünlere gelin hep birlikte göz atalım.

1. Daha pratik bir temizlik için ZHIRCEKE Toz Toplayıcı

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Ev temizliği söz konusu olduğunda toz almak en zorlu işlerin başında geliyor. Özellikle ulaşılması zor alanlarda biriken tozlar, daha çok yorulmanıza neden oluyor. Sizi bu dertten kurtaracak ZHIRCEKE Toz Toplayıcı, yumuşak filamanı sayesinde eşyaların üzerindeki tozları tamamen temizleyip içine hapsediyor. Yumuşak dokulu ürün, yüzeylerin zarar görmesini ve çizilmesini önlüyor. Toz toplayıcı; tavan fanlarında, klavyede, bitki yapraklarında ve evcil hayvan tüylerini toplamada kullanılabiliyor. Tüy halkası, tüyleri kapatarak daha az yer kapmasını sağlıyor. Uzayabilen boyu ile yetişmenizin zor olduğu alanları kolayca temizlemenize imkan tanıyor. Fiber ve paslanmaz çelikten üretilen toz toplayıcı, uzun süreli kullanım sunuyor.

2. Tam kıvamında yumurtalar için Çokuygunuz Yumurta Zamanlayıcı

Yumurta pişirmek kulağa kolay bir iş gibi gelebilir ancak her zaman istediğiniz kıvamı tutturamayabilirsiniz. Kimi rafadan kimi kayısı kıvamında kimi ise iyi pişmiş seviyor. "Doğru kıvamı nasıl bulabilirim?" diye merak ediyorsanız Çokuygunuz Yumurta Zamanlayıcı sorunuzun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Isıya duyarlı ürün; zamana göre değil, suyun ısısına uygun olarak yumurtanın pişme durumunu takip ediyor. Bu sayede her zaman doğru kıvamda yumurta pişirmenizi sağlıyor. Isıya göre renk değiştiren zamanlayıcı, üzerindeki derecelere göre yumurtanın kıvamını takip etmenize imkan tanıyor. Sağlığa zarar vermeyen ürünü uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

3. Kolay bir kullanım sunan Cabilock Diş Macunu Sıkıcı

Hemen her evde diş macununu ortadan sıkma konusunda tartışmalar yaşanabiliyor. Cabilock Diş Macunu Sıkıcı, kullanışlı tasarımıyla sizi bu dertten kurtarıyor. Duvara monte edilen ürün, küçük boyutuyla banyonuzda fazla yer kaplamıyor. Bu sayede yerden tasarruf etmenizi sağlıyor. Sıkma işlemini otomatik olarak yapan cihaz, fırçaya tek seferde yeterince macun koyuyor. Ellerinizle diş macununa temas etmediğiniz için daha hijyenik bir kullanım imkan veriyor. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen cihaz, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor. Ürünü kullanmak için diş macununu üst kısımdan yerine oturtmanız yeterli oluyor. Cihaz, sensörü sayesinde diş fırçasını algılayarak macunu sıkıyor.

4. Tıkanıklığı anında çözen Ultra Drain Granül Gider Açıcı

Lavabonuz mu tıkandı? Dert etmeyin, Ultra Drain Granül Gider Açıcı saniyeler içinde tıkanıklığı açmaya yardımcı oluyor. Tüm gider tiplerinde tercih edebileceğiniz ürün, içeriğindeki mikro kristaller sayesinde etkili bir kullanım sunuyor. Üstelik kötü koku ve bakterilerin yok olmasını sağlıyor. "Nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız kısaca anlatalım. Tıkanmış gidere açıcıyı dökün, ardından üzerine kaynar su ekleyin. Su sayesinde aktif hale gelen mikro kristaller; gideri tıkayan saç, kağıt ve diğer kalıntıları 10 saniyede eriterek açılmasını sağlıyor. İşte, bu kadar kolay! Çevreye ve borulara zarar vermeyen ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

5. Fonksiyonel tasarımıyla AMEITECH Makyaj Düzenleyici

Daha canlı ve pürüzsüz bir cilt görünümü için çeşitli makyaj malzemelerini kullanmak gerekebiliyor ancak bu makyaj malzemelerinin tümüne yer bulmak ve onları düzenli tutmak epey zor olabiliyor. AMEITECH Makyaj Düzenleyici, fonksiyonel tasarımıyla kozmetik ürünlerini ve aksesuarlarınızı tek bir yerde düzenli bir şekilde muhafaza etmenize olanak tanıyor. 360 derece dönebilen düzenleyici, istediğiniz malzemeye kolayca erişmenizi sağlıyor. Makyaj malzemelerinizi, cilt bakım ürünlerinizi ve aksesuarlarınızı koyabileceğiniz organizer; geniş hacmiyle ihtiyaç duyduğunuz alanı sağlıyor. Ayrıca şık duruşuyla odanıza dekoratif bir görünüm katıyor.

6. Taze içecekler hazırlamanıza yardımcı olan Arzum Ar1032 Shake'N Take Blender

Arzum Ar1032 Shake'N Take Blender, 300 watt motor gücü ve 4 adet doğrama bıçağıyla meyveleri kısa sürede parçalara ayırarak taze içecekler hazırlamanızı sağlıyor. Katlanabilen taşıma halkası, ürünü kolayca taşımanıza imkan veriyor. Kaydırmaz silikon halka, şişeyi kolay bir şekilde tutmanıza olanak tanıyor. Güçlü çelik bıçakları sayesinde buzları kolayca kırmanıza imkan veriyor. Paslanmaz çelik bıçaklar, uzun süreli kullanım sunuyor. Ürünün BPA içermeyen 570 ve 400 ml'lik iki adet şişesini spora, işe ya da okula götürebilir ve hazırladığınız içeceği istediğiniz yerde tüketebilirsiniz.

7. Güvenli bir kullanım sunan Winzwon Elektrikli Çakmak

Evinizde kullanmanın yanı sıra rüzgarlı ve ateş yakmanın zor olduğu yerlerde de işinizi kolaylaştıracak Winzwon Elektrikli Çakmak, alüminyum alaşımdan elde ediliyor. Bu sayede dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor. LED göstergesi, çakmağın şarj durumunu kontrol etmenize imkan veriyor. Ürün, USB ile 1 ila 2 saat içinde tam şarj oluyor. El feneri özelliğiyle karanlık ortamlarda etrafı aydınlatmanızı sağlıyor. Açma kapa tuşu, güvenli bir kullanım imkanı veriyor. Üstelik 7 saniyelik sürekli ateşlemeden sonra otomatik olarak kapanıyor. Böylece özellikle çocuklar için güvenlik sunuyor.

8. Güne zinde başlamanızı sağlayacak Melitta Kahve Makinesi

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Güne kahvesiz başlamayanlardansanız Melitta Kahve Makinesi'ne hayran kalacaksınız. Kahvenizi pratik bir şekilde öğütmenizi sağlayan cihaz; kahve sertliğini ve öğütme seviyesini kişisel tercihinize göre seçme imkanı veriyor. Taze çekilmiş kahve aromasıyla kahve keyfinizi ikiye katlıyor. Şeffaf su deposu, ne kadar su koyduğunuzu takip etmenize olanak tanıyor. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik materyaliyle korozyona karşı direnç gösteriyor. Bu sayede uzun süreli kullanım imkanı veriyor. Çekirdek haznesi ve öğütücü halkası çıkarılabilen makine, temizleme fırçasıyla kolayca temizlenebiliyor.

9. Kalıcı temizlik için BioBellinda Duşakabin Temizleyici

BioBellinda Duşakabin Temizleyici, en zorlu kirleri bile etkili formülüyle kolayca temizliyor. Banyoda oluşan şampuan artıkları, sabun ve kireçlenmeleri kısa sürede yok ediyor. Böylece duşakabinler ilk günkü gibi yeni ve temiz bir görünüm kazanıyor. Pratik ve kolay bir kullanım sunan ürün, yorulmadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlıyor. Temizleyici; boya, SLES, amonyak, fosfat ve paraben içermiyor. %81'den fazla oranda doğal kaynaklı bileşen içeren ürün, temizlik sonrası özel bir tabaka oluşturarak yeni su ve kireç lekelerini engelliyor. Bu sayede temizlenen yüzey kir tutmayarak parlak görünümünü uzun süre koruyor.

10. Temizlikteki en iyi yardımcınız Roborock S5 Max Robot Süpürge

Evinizin her daim temiz kalmasını sağlayacak Roborock S5 Max Robot Süpürge, üstün teknolojisi sayesinde kirleri otomatik olarak algılayarak yüzeyleri temizliyor. Bu sayede sizi ev süpürme derdinden tamamen kurtarıyor. Temizlik yapacağı yüzeyin yapısını otomatik olarak algılayan cihaz, uygun modu seçerek en iyi temizliği sunuyor. Zamanlama ayarlayıcı sayesinde robotun istediğiniz vakit çalışmasını ve temizliği sona erdirmesini sağlayabilirsiniz. Sıvı tank özelliğiyle ıslak yüzey temizliğinde kullanabilirsiniz. 3 farklı su akış kontrolü sayesinde zemine uygun ayarı seçebilirsiniz.