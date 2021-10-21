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Arka Sokaklar’ın Elif komiseri Çağla Kubat’ın kızını gören aynı şeyi söylüyor!

21.10.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılında ilk kez yayınlanan Arka Sokaklar’da pek çok oyuncu rol aldı. 2009 ve 2010 yıllarında rol alan dizinin Elif komiseri Çağla Kubat, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kubat’ın kızını görenler “annesinin kopyası” diyor.

Arka Sokaklar’ın Elif komiseri Çağla Kubat’ın kızını gören aynı şeyi söylüyor!

Milli sörfçü, model, oyuncu, ve makine mühendisi olan Çağla Kubat’ta kelimenin tam anlamıyla yok yok. En çok Arka Sokaklar dizisinde Elif komiser ile ekranlarda gördüğümüz Kubat bu başarılı hayata bir de çocuk sığdırdı. Selin adını verdiği 7 yaşındaki kızını gören hayran oluyor. Güzelliğini annesinden alan Selin de yine annesi gibi sörf tutkunu. İşte Çağla Kubat’ın dünyalar tatlısı kızı Selin…

ÇAĞLA KUBAT’IN DÜNYALAR TATLISI KIZI SELİN

1978 doğumlu olan Çağla Kubat, hayatına pek çok başarıyı sığdıran isimlerden biri. Asıl mesleği makine mühendisliği olan Kubat, aynı zamanda başarılı bir sporcu. Milli sörfçümüz ülkemize pek çok başarıyı getirerek göğsümüzü kabrttı. Modellik ve oyunculuk da yapan Kubat, ekranlarda en çok Arka Sokaklar dizisindeki Elif komiser rolüyle hatırlanıyor. Bu kadar başarıya bir de anneliği sığdıran Kubat, 7 yıl önce Selin ismini verdiği harika bir kız çocuğunu dünyaya getirdi. Selin Diaz’i görenler, “güzelliğini annesinden almış” yorumunda bulunmadan edemedi.

İşte Çağla Kubat ve kızı Selin Diaz…

Arka Sokaklar’ın Elif komiseri Çağla Kubat’ın kızını gören hayran oluyor

ÇAĞLA KUBAT NEDEN ARKA SOKAKLAR’DAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Arka Sokaklar’da Elif komiseri oynayan Çağla Kubat, neden diziden ayrıldığı verdiği bir röportajda açıkladı. Kubat, 2009 ve 2010 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Elif Komiser karakterine hayat vermişti.

Arka Sokaklar’ın Elif komiseri Çağla Kubat’ın kızını gören hayran oluyor

Kubat ekran kariyeri boyunca Arka Sokaklar’ın yanı sıra; Sağır Oda, Kuzey Rüzgarı, Umut Yolcuları, Nizama Adanmış Ruhlar ve son olarak da O Hayat Benim dizilerinde rol aldı. Uzun yıllar televizyonda program, sunuculuk ve dizi oyunculuğu da yapan Kubat, en çok da Arka Sokaklar dizisi hayranlarını üzmüştü. 2 sezonluk mecerada Elif Komiser karakteri izleyicinin çok sevdiği bir karakterdi.

Arka Sokaklar’ın Elif komiseri Çağla Kubat’ın kızını gören hayran oluyor

Kubat, yıllar sonra diziden neden ayrıldığını şöyle anlattı: “Arka Sokaklar’daki Elif Komiser’i oynamaktan çok mutluydum aslında. Ama yetişemiyordum. Akademideki işime vakit ayıramadığım için ayrıldım” diye konuşan Çağla Kubat, dizi izleyicilerinin yıllardır merak ettiği konuya da açıklama getirmiş oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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