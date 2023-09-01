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Arka Sokaklar'ın komiser Kadir'i Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında? Hasan Denizyaran nereli? İşte hayatı

01.09.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'da Kadir'i canlandıran Hasan Denizyaran, dizinin ekibine yeni katılan isimlerden biri oldu. Bir süredir yayınlanmayan Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni oyuncu kadrosu ve 18. sezon tanıtımıyla dikkat çeken Arka Sokaklar dizisi merakla bekleniyor. Dizinin yeni karakterlerinden genç komiser Kadir'e Hasan Denizyaran hayat veriyor. Peki, Arka Sokaklar'ın komiser Kadir'i Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte rol aldığı yapımlar...

Hasan Denizyaran, Arka Sokaklar'ın 18. sezonuna Kadir komiser rolüyle dahil oldu. Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar bugün (1 Eylül 2023 Cuma) yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizinin yeni yüzlerinden biri olan oyuncu Hasan Denizyaran hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. İşte Arka Sokaklar'ın komiser Kadir'i Hasan Denizyaran'ın hayatı ve biyografisi...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar eski yayın günü ve saatinde yeni sezonda izleyiciler buluşacak. Arka Sokaklar'ın yeni sezonu 1 Eylül tarihinde saat 20.00'de başlayacak.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON

HASAN DENİZYARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Denizyaran, Arka Sokaklar dizisinde Komiser Kadir karakterini canlandıracak. Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı.

hasan denizyaran 2

Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 2

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Arka Sokaklar'ın kadrosunda 4 yeni isim daha katıldı. Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alacak yeni isimler; Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu oldu.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 3

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay


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