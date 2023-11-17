Arka Sokaklar'ın Komiser Mehmet'i Pamir Pekin şaşırttı! Meğer Hülya Avşar ile kamera önünde öpüşmüş

Pamir Pekin, 18 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinde Komiser Mehmet karakterine hayat verecek. Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan ünlü oyuncu, usta oyuncularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ünlü oyuncunun, 2013'te Hülya Avşar'ın 'A Benim Akılsızım' klibinde oynadığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

HÜLYA AVŞAR'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Aralarında sorun olan 2 sevgiliyi canlandıran Pamir Pekin ve Hülya Avşar kamera önünde öpüşmüş ve klip o dönem çok ses getirmişti.

"YEMİN EDİYORUM TAM BENİM TİPİMSİN!"

Yıllar sonra yaptığı bir programa Pamir Pekin'i konuk alan Hülya Avşar, ona "Bir şey itiraf etmek istiyorum. Senin biraz daha yaşın olsaydı ya da ben biraz daha genç olsaydım, yemin ediyorum tam tipimsin!" demişti.

Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan Pamir Pekin'in oyunculuk serüveni modelliğe adım atması ile başladı.

2003'de Yağmur Atacan ile beraber bir jöle reklamı için ilk kez kamera karşısına geçen Pamir Pekin, Komiser Nevzat dizisinde oynadıktan sonra Hülya Avşar'ın 'A Benim Akılsızım' klibinde rol aldı.

Pek çok dizide oynayan ünlü oyuncu Arka Sokaklar ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





