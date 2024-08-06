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  4. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh soluğu tatilde aldı! Kendisinden 15 yaş küçük eşini görenler hayran kaldı

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh soluğu tatilde aldı! Kendisinden 15 yaş küçük eşini görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.08.2024 11:49
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Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosundan çıkan sonra diziye yeniden dahil olan Şevket Çoruh dizide hayat verdiği 'Mesut Komiser' karakteri ile hafızalara kazındı. Bu rolü ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çoruh dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Çeşme'de görüntülenen ünlü oyuncunun eşini görenler hayran kaldı.

MYNET-Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın "Mesut Komiseri" Şevket Çoruh, diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra projeye geri döndü. Çoruh, diziden ayrıldığı süreçte artık tiyatroya daha fazla zaman harcamak istediğini, ayrıca farklı roller canlandırmak istediğini söylemişti.

MESUT KOMİSER

'PARA LAZIM' DEMİŞTİ

Çoruh, katıldığı bir Youtube programında “Arka Sokaklar’a tekrar geri döndüm çünkü para lazım” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

şevket

EŞİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDI

Şevket Çoruh dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Kendisinden 15 yaş küçük eşiyle Çeşme'de sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Çoruh, Çeşme gecelerinde eşiyle el ele görüntülendi.

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Şevket Çoruh ve Özge Turna'yı görenler 'ne şanslı adam', 'eşi çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

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Şevket Çoruh arka sokaklar
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