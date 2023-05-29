Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’inin eski eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı

Bir döneme damga vuran Arka Sokaklar dizisi oyuncuları arasında yer alan Şevket Çoruh, Mesut Komiser karakteri ile hafızalara kazındı. Şimdilerde Tetikçinin Oğlu’nun kadrosunda yer alan Çoruh’un eski eşi de çok ünlü çıktı.

49 yaşında olan Şevket Çoruh ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile yaptı. 1993 yılında nikah masasına oturan çiftin bir kızı bulunuyor.

Şevket Çoruh ile evli olan Günay Karacaoğlu 2004 yılında boşandı. Şimdilerde 52 yaşında olan Günay Karacaoğlu sayısız dizi ve filmde rol aldı.

Kayseri doğumlu olan ünlü isim Yarım Elma dizisinde canlandırdığı Gonca karakteri ile hafızalara kazındı.

Karacaoğlu’nun rol aldığı yapımlar arasında Yeditepe İstanbul, Hayat Bilgisi, Gönülçelen, Aşk Mantık İntikam, Sevda Mecburi İstikamet de bulunuyor.



