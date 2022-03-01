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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

01.03.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kader Bozkurt, bu defa mini şortlu pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Başrollerini Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ela Yörüklü gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Metin' karakteriyle ünlenen genç oyuncu Furkan Göksel, şimdilerde aşk sarhoşu. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla beğeni topladı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Furkan Göksel'in sevgilisinin, çeşitli firmalarda modellik yaptığı öne sürülüyor.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Furkan Göksel, geçtiğimiz günlerde Kader Bozkurt ile verdiği Sevgililer Günü pozuna, ''Bu günün anlam ve önemi sensin sevgilim'' notunu düşmüştü.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Daha öncesinde özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile yaşadığı aşkı göz önünde yaşamaktan kaçınmıyor. Kader Bozkurt ve Furkan Göksel'in aşk pozlarına beğeni yağıyor.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt'a övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Oyunculukla çocuk yaşlarda tanışan Furkan Göksel, Plato Meslek Yüksek Okulu'nda Uygulamalı Oyunculuk eğitimi almıştı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın Arka Sokaklar dizisinden ayrılması, gözlerin Furkan Göksel'e çevrilmesine neden olmuştu. Genç oyuncunun yeni bir projede rol alıp almayacağı henüz belli değil.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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