Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle tatil yaptı! "Yenge yakıyor"

Arka Sokaklar dizisinde büyüyen Furkan Göksel son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın büyük oğlu Metin Çoban'ı canlandıran Furkan Göksel özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Çocuk oyuncu olarak başladığı dizide yıllardır yer alan ve 28 yaşına gelen Göksel kız arkadaşıyla tatil yaptı.

Oyuncu Furkan Göksel sevgilisi Kader Bozkurt ile plajdaki anlarını takipçileriyla paylaştı. Bozkurt sevgilisinin pozunun altına ise "Aaa ne kadar güzel bir çift" notunu düştü.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran çifte yorum yağdı. Furkan Göksel'in takipçileri "Yenge yakıyor" yorumlarında da bulundu.





