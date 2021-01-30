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Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Ergin'in karakolda biten olaylı günü

30.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Ergin'in karakolda biten olaylı günü

15 yıldır ekranda olan polisiye dizi 'Arka Sokaklar'ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, sokak ortasında neden bir vatandaşla tartıştı? Karakolda biten olay nasıl sonuçlandı?

15 yıldır ekranda olan polisiye dizi “Arka Sokaklar”ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, Etiler’de bir vatandaşla tartışırken Magazin Hattı kamerasına takıldı. 78 yaşındaki usta oyuncu, daha sonra yanındaki adamla yürümeye başladı.

DARP ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Zafer Ergin’le beraber karakola giden adam, usta aktörün kendisini darp ettiğini öne sürdü. Ergin, sahte döviz sattığından şüphelendiği şahısla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne girdi.

Zafer Ergin karakol çıkışı, polisin yaptığı incelemenin sonucunu paylaştı. Ergin, karakola götürdüğü şahısla uzlaştıklarını da ifade etti.

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