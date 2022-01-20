'Arka Sokaklar'ın 'Tekin'i Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek Hakan Sabancı'yla yakalandı

Arka Sokaklar'ın 'Tekin'i Onur Bay ile ilişkisini noktalayan Dilara Aksüyek, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyor. Sabancı ve Aksüyek, geçtiğimiz akşam Cihangir'de bir arkadaşlarının doğum gününü kutlayacakları mekana girerken görüntülendi.

Hakan Sabancı'yla birlikte mekana gelen Aksüyek basını görünce şaşırdı. Milliyet'in haberine göre; muhabirlerin, "Uzun süredir aşk iddiaları var. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Sabancı, "Arkadaşız, aramızda aşk yok" dedi.

Aksüyek ise iş insanına katılarak, "Daha önce de dediğim gibi aşk yok, arkadaşımızın doğum gününe geldik" şeklinde konuştu.

AYGÜN AYDIN GÖRMESİN!

Sabancı'yı ifşa etmesiyle tanınan oyuncu Aygün Aydın ikilinin daha önce de aşk yaşadığı iddiaları sonrası kızmıştı. Aygün Aydın önce "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef almış daha sonra oyuncunun estetikli olduğunu bunu da Aygün Aydın'a benzemek için yaptığını söylemişti.



