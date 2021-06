Arka Sokaklar'ın Tekin'i, Onur Bay'dan duygusal veda! Diziden ayrıldığını duyurdu!

Başrollerinde Şevket Çoruh, Zafer Ergin gibi usta oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisi Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Diziye 9 yaşında giren ve şuan 25 yaşında olan Onur Bay, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Arka Sokaklar'dan ayrıldığını duyurdu. Söz konusu açıklamada dizi ile birlikte büyüdüğünü ifade eden Arka Sokaklar'ın Tekin'i, okuyanları duygulandırdı. Öte yandan Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüsra Geyik de diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR'IN TEKİN'İ ONUR BAY'DAN DUYGUSAL VEDA! DİZİDEN AYRILDIĞINI DUYURDU!

Arka Sokaklar oyuncusu, 1996 doğumlu Onur Bay, Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosundan ayrıldığını Instagram hesabı üzerinden duygusal bir mesaj yayınlayarak duyurdu. Diziye girdiğinde 9 yaşında olduğunu söyleyen 25 yaşındaki genç oyuncu sette kendini geliştirdiğini, bütün duyguları tattığını ve Arka Sokaklar ekibiyle çalıştığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti.

İşte o açıklama:

"Müthiş bir heyecanla adım attığım bu hikayenin bugün benim için son günü. Anlatılması güç bazı şeyler vardır. Benim hayatımın en güzel, en özel hikayesi… 9 yaşında her şeyden bihaber çıktığım bu yolculukta; en başta kendimi bulduğum, öğrendiğim, tarif edilemez duygular yaşadığım, üzüldüğüm, deli gibi mutlu olduğum, ama yaşadığım her saniyenin tadını çıkardığım ve hayata dair bir çok şey öğrendiğim bu hikayenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ben çok şanslıyım. Dostluğunuza sahip olduğum için, anlatacak müthiş bir hikayem olduğu için çok mutlu ve çok gururluyum. Bu fotoğrafta olmayan bu projeye emek vermiş herkese, hocalarıma, ekip arkadaşlarıma,oyuncu arkadaşlarıma, bu hikayenin yaratıcılarına, bütün Arka Sokaklar ailesine teşekkürü borç bilirim. Şimdi yeni hikayeler yaşamanın, yeni yollara çıkmanın heyecanını yaşarken; kalbimde, aklımda her zaman beni gülümseten, bana şanslı olduğumu hissettiren anılarımız olacak. Hayatımı güzelleştirdiğiniz için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Çok özelsiniz. Eyvallah."