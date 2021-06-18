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Arka Sokaklar'ın Tekin'i, Onur Bay'dan duygusal veda! Diziden ayrıldığını duyurdu!

18.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan, başrollerinde Şevket Çoruh, Zafer Ergin gibi usta oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar'a, dizide Tekin karakterine hayat veren Onur Bay veda etti. Dizi ile büyüdüğünü ifade eden Bay'ın Instagram üzerinden yaptığı veda görenleri duygulandırdı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i, Onur Bay'dan duygusal veda! Diziden ayrıldığını duyurdu!

Başrollerinde Şevket Çoruh, Zafer Ergin gibi usta oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisi Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Diziye 9 yaşında giren ve şuan 25 yaşında olan Onur Bay, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Arka Sokaklar'dan ayrıldığını duyurdu. Söz konusu açıklamada dizi ile birlikte büyüdüğünü ifade eden Arka Sokaklar'ın Tekin'i, okuyanları duygulandırdı. Öte yandan Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüsra Geyik de diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR'IN TEKİN'İ ONUR BAY'DAN DUYGUSAL VEDA! DİZİDEN AYRILDIĞINI DUYURDU!

Arka Sokaklar oyuncusu, 1996 doğumlu Onur Bay, Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosundan ayrıldığını Instagram hesabı üzerinden duygusal bir mesaj yayınlayarak duyurdu. Diziye girdiğinde 9 yaşında olduğunu söyleyen 25 yaşındaki genç oyuncu sette kendini geliştirdiğini, bütün duyguları tattığını ve Arka Sokaklar ekibiyle çalıştığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti.

İşte o açıklama:

"Müthiş bir heyecanla adım attığım bu hikayenin bugün benim için son günü. Anlatılması güç bazı şeyler vardır. Benim hayatımın en güzel, en özel hikayesi… 9 yaşında her şeyden bihaber çıktığım bu yolculukta; en başta kendimi bulduğum, öğrendiğim, tarif edilemez duygular yaşadığım, üzüldüğüm, deli gibi mutlu olduğum, ama yaşadığım her saniyenin tadını çıkardığım ve hayata dair bir çok şey öğrendiğim bu hikayenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ben çok şanslıyım. Dostluğunuza sahip olduğum için, anlatacak müthiş bir hikayem olduğu için çok mutlu ve çok gururluyum. Bu fotoğrafta olmayan bu projeye emek vermiş herkese, hocalarıma, ekip arkadaşlarıma,oyuncu arkadaşlarıma, bu hikayenin yaratıcılarına, bütün Arka Sokaklar ailesine teşekkürü borç bilirim. Şimdi yeni hikayeler yaşamanın, yeni yollara çıkmanın heyecanını yaşarken; kalbimde, aklımda her zaman beni gülümseten, bana şanslı olduğumu hissettiren anılarımız olacak. Hayatımı güzelleştirdiğiniz için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Çok özelsiniz. Eyvallah."

Arka Sokaklar'ın Tekin'i, Onur Bay'dan duygusal veda! Diziden ayrıldığını duyurdu!

YÜSRA GEYİK DE AYRILDI!

Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüsra Geyik de Onur Bay'ın ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım ile Geyik'in de Arka Sokaklar'dan ayrıldığı öğrenildi.

İşte o paylaşım:

"Sevgili ailem, Mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim( ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- “yaşar” olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum.. yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hakettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi. En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çokta biz acıtabiliriz birbirimizin canını. Ama hep, o “can” da baki kalırız. Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkaları yanıma alıp gidiyorum. Gülerken ağlamalarımız hediyesi, cebimde. Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yörenizde.. öyle bir his. Ben sizi hep gönlümde taşırım, öyle bir his. Sizi çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık etsin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim."

Arka Sokaklar'ın Tekin'i, Onur Bay'dan duygusal veda! Diziden ayrıldığını duyurdu!

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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