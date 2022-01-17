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Arka Sokaklar'ın Tekin'i ve Zeliş'inden bomba poz! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı

17.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinin çocuk oyuncuları olarak tanınan Onur Bay ve Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. Arka Sokaklar'da Tekin ve Zeliş rollerine hayat veren Onur Bay ve Yüsra Geyik beraber verdiklerin pozlar sevenlerinin dikkatini çekti.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i ve Zeliş'inden bomba poz! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı ve oğlu olarak yer alan ve adeta dizide büyüyen Onur Bay ve Yüsra Geyik diziye veda etseler de pek çok izleyici tarafından hâlâ Tekin'i ve Zeliş olarak tanınıyor. Diziden ayrılmalarını rağmen görüşmeyi kesmeyen iki arkadaş hafta sonu birlikteydi.

Arka Sokaklar'da Tekin ve Zeliş rollerine hayat veren Onur Bay ve Yüsra Geyik birlikte samimi bir pozlarını da takipçileriyle paylaştı. İkilinin kalp emojisi koyduğu paylaşımlarına beğeni yağdı.

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Yüsra Geyik Arka Sokaklar dizisinden sonra Camdaki Kız dizisine dahil olmuştu. Onur Bay ise son olarak Son Yaz dizisinde rol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Onur Bay
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