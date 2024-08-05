Arka Sokaklar’ın vazgeçilmez ismi diziden ayrıldı!

18 sezondur Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz diziye veda etti. Hakan Peker’le Cihangir’de bir kafede görüntülenen yönetmen yeni projelerini de anlattı.

''YENİ BİR PROJEYE BAŞLIYORUM''

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden sezon finali yapmasıyla diziden ayrılan Yönetmen Oğuz, "18 yıl olmuş kolay değil çocuğumdan ayrılmış gibi hissediyorum kendimi ama yapacak bir şey yok. Şimdi yeni bir projeye başlıyorum. Şimdilik bir şey diyemem ama her şey güzel olacak" sözleriyle duygularını dile getirdi.

''EMEKLERİNDEN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜRLER''

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz’a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" sözleriyle diziden ayrıldığını duyurdu.

Aynı zamanda Yönetmen Oğuz resmi sosyal medya hesabından ayrıldığını şu sözlerle duyurdu;



''Kamuya! 18 yıl yönettiğim 'arka sokaklar' dizisinden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.''

''BU YAŞTAN SONRA BEN DE CİHANGİRLİ OLDU''

Dostlarıyla birlikte vakit geçiren Yönetmen Oğuz Peker, "Artık ben de bu yaştan sonra Cihangirli oldum. Burayı çok seviyorum bana burası çok iyi geldi. Dostlarımla arkadaşlarımla çıkıp oturup iki kelime ediyorum bir de Kapadokya'da konserlerim var gidip geliyorum" diyerek sohbeti noktaladı.